“هنصوم كام ساعة” تعرف على عدد ساعات الصوم ومواقيت الصلاة خلال شهر رمضان 2024

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان، يفصلنا عن شهر رمضان العظيم لعام 2024 أيام قليلة ونظرًا لأن شهر رمضان هو شهر العبادة والالتزام بالصلاة فالكثير من المسلمين في مختلف محافظات مصر يتساءلون عن المواعيد الخاصة بالصلاة في شهر رمضان الكريم، وفي الساعات القليلة الماضية تم الإعلان من الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواعيد الصلاة الخاصة بمحافظة القاهرة وسوف يتم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد الصلاة لكافة المحافظات الأخرى في الأيام القادمة.

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان

‏بعد البيان الصحفي الخاص بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية والذي تم فيه التأكيد على موعد شهر رمضان الكريم والذي سوف يكون يوم 11 مارس لعام 2024، وسوف يتم التأكيد على الأمر من قبل دار الإفتاء المصرية وذلك في نهاية شهر شعبان الحالي، ولذلك سوف تكون مواعيد الصلاة لمحافظة القاهرة في شهر رمضان لكافة الفروض كالتالي:

‏صلاة الفجر الساعة 4:53 صباحًا.

وصلاة الشروق الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة الظهر الساعة 12:13 مساءً.

صلاة العصر الساعة 3:36 مساءً.

بينما موعد الإفطار وصلاة المغرب الساعة 6:08 مساءً.

ويكون موعد صلاة العشاء 7:38 مساءً.

‏ومن هنا سوف يكون عدد الساعات التي سوف يقوم بصيامها جميع المسلمين في بداية أيام شهر رمضان حوالي 13 ساعة وثمانية عشر دقيقة.

‏متى رؤية هلال شهر رمضان

وقد قامت هيئة الإفتاء المصرية بالتأكيد على أن استطلاع هلال الشهر الكريم سوف يكون يوم الأحد الموافق 10 مارس وذلك لمعرفة موعد شهر رمضان، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي ينقل على القنوات الأرضية والفضائية من أجل الإعلان عن موعد شهر رمضان وبدء الصيام.