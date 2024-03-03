بالرقم القومي.. رابط الأستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024 بالزيادة الجديدة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
يبحث العديد من المواطنين عن رابط الأستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة الجديدة في الدعم وذلك ابتداءً من شهر مارس الجاري، وكذلك لمساعدة المواطنين في توفير حياة كريمة، كما يهدف برنامج تكافل وكرامة توفير السلع الغذائية لكافة المواطنين محدودي الدخل، ومن ثم يقدم هذا المعاش في صورة مبلغ يقدم كل شهر، وذلك لسد احتياجات المواطن المصري، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.
رابط الأستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024
تتيح وزارة التضامن الاجتماعي لكافة المواطنين في جميع المحافظات المصرية رابط الأستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- ومن ثم قم بالنقر على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة الإستعلام.
- وكذلك أيضًا قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم المكون من أربعة عشر رقمًا.
- ثم بعد ذلك يتم الانتظار قليلًا حتى تظهر النتيجة أمامك سواء بالقبول أو الرفض.
- كما تظهر أيضًا أمامك قيمة الرصيد المخصص لك في حالة القبول، وأيضًا في حالة الرفض يتم ذكر السبب.
الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024
حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، ومن هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأيضًا مقيم في جمهورية مصر العربية.
- كما يشترط أيضًا عدم وجود فرد من أفراد الأسرة يعمل في القطاع العام.
- وكذلك أيضًا ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو عقارات باهظة الثمن.
- كما يشترط أيضًا عدم حصول المتقدم على دعم مادي أو أي خدمات اجتماعية أخرى.
الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، ومن هذه المستندات ما يلي:
- صورة البطاقة الخاصة، بالرقم القومي و يجب أن تكون سارية.
- مستند يوضح الحالة الإجتماعية الخاصة بالمتقدم.
- وكذلك أيضًا يتم تقديم شهادات الميلاد الخاصة بالأولاد، كما يشترط أن يتم استخراجها عن طريق الكمبيوتر.
- وكذلك إحضار نسخة عن البطاقة التموينية.
- وأيضًا إحضار القيد الخاص بالأبناء في مختلف المراحل التعليمية.
كيفية تقديم شكاوي تكافل وكرامة
- في البداية يتم تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
- ويتم اختيار تسيجل شكوي.
- ويتم إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وغيرها من البيانات.
- ويتم إدخال تفاصيل الشكوي في الخانة المخصصة لذلك.
- ومن ثم يتم الضغط علي تسجيل.