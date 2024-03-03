“فرصة كبيرة للربح” خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وموعد السحب القادم

بمجرد اقتراب موعد السحب العشوائي لمسابقة الحلم وتنهال الأسئلة حول كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، هذه المسابقة التي حققت نجاح لا مثيل حتى باتت إحدى أشهر المسابقات التفاعلية داخل الوطن العربي، والاشتراك في المسابقة والفوز فيها ليس بالأمر الصعب، ولكن يكمن السر فقط في تقديم إجابات صحيحة على مختلف الأسئلة التي ستصلك بعد اشتراكك، فهي فرصة مضمونة وآمنة للربح، فأسرع باستغلالها.

موعد السحب القادم في مسابقة الحلم

تم الإعلان من قبل الإعلامي مصطفى الأغا عبر شاشات التليفزيون أنه تم تغيير موعد السحب العشوائي الشهري الذي كان يتم الجمعة الأولى من كل شهر ميلادي ليصبح الخميس الأول من كل شهر ميلادي، وذلك يعني أن السحب الشهري القادم على جائزة 100 ألف دولار أمريكي.

سيكون يوم الخميس القادم الموافق 7 مارس 2024، كما أضاف أن اختيار الفائز سيكون مباشرة على الهواء، أما عن الشيك الذي يحمل الجائز المالية فسيتم تسليمه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتي قد تستغرق شهرين.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

بخطوات بسيطة للغاية تصبح مشترك في مسابقة الحلم وتزداد فرصة فوزك بالجوائز المالية المختلفة وجاءت هذه الخطوات متمثلة فيما يلي:

من هاتفك المحمول، قم بفتح الرسائل النصية.

كتابة كلمة ” حلم” أو ” Dream”.

إدخال رقم الاشتراك الخاص بدولتك.

النقر على ” إرسال”.

ستستقبل رسالة تؤكد اشتراكك في المسابقة.

يلزم الإجابة على الأسئلة التي سترسل لك بطريقة صحيحة.

وأخيرًا قم بمتابعة البرنامج على قناة MBC، حيث يتم إعلان الفائز على الهواء مباشرة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يلزم على كافة الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والفوز بجائزة مالية كبيرة وقيمة، استخدام الرقم الخاص بدولتهم، حيث من خلاله سيتم إرسال الرسائل النصية، ثم الحصول على الأسئلة والجواب عليها وبالتالي الدخول على السحب، فيما يلي جدول يوضح أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024:

الدولة الأرقام “المملكة العربية السعودية” 858888، 313131، 300300 “الإمارات العربية المتحدة” 6070 “جمهورية مصر” 95458، 95450 “الأردن” 98880 “الكويت” 4141 “تونس” 85819 “البحرين” 94000، 98885 “لبنان” 008821622775627 “سوريا” 1555 “العراق” 2770، 2266

كيفية تحميل برنامج الحلم mbc مصطفى الاغا

برنامج مسابقة الحلم يقدم نسخة مبسطة من الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، ويتيح للمستخدمين الاشتراك في السحوبات العشوائية التي يعرضها البرنامج، لتنزيل برنامج الحلم، اتبع الخطوات التالية: