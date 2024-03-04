بيجو 301 موديل 2024 .. أرخص سيارات بيجو في مصر بمواصفات عالمية وأسعار تنافسية

تقوم العلامة التجارية الفرنسية بيجو بتقديم مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة لعام 2024، حيث تبرز سيارة بيجو 301 موديل 2024 كواحدة من أقل الخيارات تكلفةً في السوق المصري، تتميز هذه السيارة بأدائها الاقتصادي الفائق والذي يجسد الالتزام بتقديم خيارات متميزة بأسعار تنافسية.

مواصفات سيارة بيجو 301 موديل 2024

تتميز سيارة بيجو 301 موديل 2024 بمواصفات فائقة تجعلها خيارًا مميزًا في فئتها.

يعتمد أداؤها على محرك بقوة تصل إلى 115 حصان، ويتميز هذا المحرك بسعة 1600 سي سي، وهو رباعي الأسطوانات، مكون من 4 سلندر، مع عزم دوران قوي يصل إلى 150 نيوتن/متر.

تتوفر السيارة بيجو 301 موديل 2024 بناقل حركة يتكون من 6 سرعات أوتوماتيك، مع نظام جر أمامي للعجلات، مما يعزز من تجربة القيادة بشكل فعّال.

يتميز استهلاك الوقود بكفاءة، حيث تستهلك حوالي 6.6 لتر من البنزين لكل 100 كيلومتر.

تشمل المواصفات الخارجية للسيارة جنوطًا بقياس 16 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للأبواب بنظام “سنتر لوك”.

كما تتميز السيارة بنوافذ كهربائية قابلة للتحكم ونظام صوتي ترفيهي، مع مدخل USB لراحة الركاب.

تحتوي الحقيبة الخلفية على سعة تصل إلى 506 لتر، مما يوفر مساحة كبيرة للتخزين تضمن مكيف الهواء وعجلة القيادة متعددة الوظائف راحة واستمتاعًا أثناء الرحلات.

تأتي بيجو 301 بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والعملية، كما تتميز هذه السيارة بأدائها الاقتصادي البارز الذي يساهم في تحقيق توفير كبير في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للسائقين الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وفعالة في استهلاك الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر بيجو 301 مزودة بمزايا تكنولوجية حديثة وأنظمة سلامة متطورة، مما يجعل تجربة القيادة آمنة ومريحة.

مميزات سيارة بيجو 301

تتميز سيارة بيجو 301 موديل 2024 بتصميم يجمع بين الأناقة والأداء العملي.

يبلغ طول السيارة 4.442 متر، مع عرض كلي يصل إلى 1.748 متر، وارتفاع يبلغ 1.466 متر.

تأتي بقاعدة عجلات بطول 2.840 متر، وارتفاع عن الأرض يصل إلى 165 مم، مما يعزز من استقرارها على الطرق المختلفة.

توفر السيارة مساحة داخلية فسيحة ومريحة، مع صندوق خلفي يصل سعته إلى 506 لتر، مما يجعلها مثالية لتلبية احتياجات التخزين اليومية.

يبلغ سعة خزان الوقود 50 لترًا، مما يساهم في توفير نطاق سير كبير لتجنب متاعب الوقوف المتكررة للتزود بالوقود.

تعتبر بيجو 301 موديل 2024 خيارًا متكاملًا يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، مما يلبي توقعات السائقين الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية في الاستخدام اليومي.

أسعار سيارة بيجو 301 موديل 2024

تتوفر سيارة بيجو 301 موديل 2024 بأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف العملاء.

يمكن الحصول على الفئة الأولى “ACTIVE” بسعر 1,099,990 جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية “ALLURE” بقيمة 1,149,990 جنيه.

تقدم بيجو بذلك خيارات متنوعة تناسب مختلف التفضيلات والاحتياجات، مع الأخذ في اعتبارها توفير قيمة ممتازة مقابل الأداء والمواصفات المتقدمة التي تقدمها.