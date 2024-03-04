ادفع 50 ألف مقدم واستلم شقتك .. الإسكان تطرح شقق جاهزة للتسليم للمواطنين وبالتقسيط المريح

تعلن وزارة الإسكان عن إتاحة كراسات شروط شقق الطرح التكميلي بمشروع الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة، حيث تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الكراسات يوم 3 مارس، كما أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57م2 و93م2 في مدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، وذلك للفئة التي لم تحالفها الحظ في الطرح الأصلي، حيث يتم الطرح بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وهذا يختلف عن الطرح الأصلي الذي كان يعتمد على أساس الحجز الإلكتروني.

شروط حجز شقق الإسكان 2024

تمثل الشقق الإسكانية المتميزة فرصة مثالية للحصول على سكن جديد في مدينتي العبور وأسيوط الجديدة، وذلك من خلال كراسات الشروط المتاحة للحجز العلني اليدوي في 3 مارس المقبل، يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الطرح الأصلي الذي كان يعتمد على الحجز الإلكتروني.

الحق في التقديم محصور للأفراد الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية في الطرح السابق، والذين لم يقوموا بسحب جدية الحجز.

يُشدد على عدم إمكانية عائلة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقدم بأكثر من طلب لحجز الشقق.

تخصص الشقق للاستخدام السكني فقط، وتمنع استخدامها لأغراض تجارية أو غير سكنية.

يُشترط أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

يُفضل أن يكون عمر المتقدم للحجز لا يقل عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

يجب على المتقدم أن يكون لديه أهلية التصرف والتعاقد، وأن يكون جاهزًا للالتزام بالشروط والتعهدات المتعلقة بالحجز والتعاقد.

أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز

الدفعة الأولى (20%)

يتعين على الفائزين بالقرعة دفع 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ القرعة.

تتضمن هذه الدفعة 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

الدفعة عند الاستلام (10%)

يجب دفع 10% إضافية من إجمالي ثمن الوحدة عند استلام الوحدة.

الأقساط الربع سنوية (70%)

يتم سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على شكل أقساط ربع سنوية متساوية.

يمكن اختيار فترة السداد من بين 3 أو 5 أو 7 سنوات.

الفائدة على الأقساط:

تحتسب الفائدة على رصيد المدين وتعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري.

يتم إضافة 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية.

تُضاف 0.5% كمصاريف تحصيل.

موعد القسط الأول:

يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

يجب تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

وديعة الصيانة:

يتعين سداد وديعة الصيانة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024