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بعد قرارت الوزارة .. سعر السلع التموينية في رمضان القادم+السكر والزيت اللي هيكفيك في رمضان
سعر السلع التموينية في رمضان التي أعلنت وزارة التموين أن لا يوجد زيادة بها، حيث مع استمرار زيادة الأسعار يبحث المواطنين الذين لديهم بطاقات تموين عن أسعار السلع وما مقدار الزيادة لذلك أوضحت الوزارة بأن هناك استقرار في أسعار السلع كما يبلغ عدد الأشخاص الذين يحصلون على التموين حوالي 64 مليون شخص.
سعر السلع التموينية في رمضان
حددت وزارة التموين الأسعار التي تحص المنتجات التموينية في منافذ البيع التابعة للوزارة، وتكون أسعار المواد كما يلي:
- سعر كيس السكر الذي يكون وزنه كيلو يكون حوالي 12.60 جنيهًا.
- أما سعر كيس السكر الإضافي وزن الكيلو يكون 27 جنيهًا.
- الزيت وزن 800 ملليغرام يكون 30 جنيهًا.
- وصل سعر المكرونة وزن الكيلو الواحد إلى 30 جنيهًا، ويكون سعر 400 جرام 10 جنيهات.
- يكون سعر مسحوق الغسيل العادي وزن 60 جرام حوالي 4.50 جنيهًا.
أسعار السلع التموينية 2024
اختلفت السلع التموينية التي يحصل عليها حاملي بطاقة التموين، حيث يمكن الاختيار ما بين 31 سلعة تموينية وتكون أسعار السلع كما يلي:
- العدس وزن 500 جرام يكون سعره 21 جنيهًا.
- أما سعر الدقيق الذي يكون وزن الكيلو منه يكون حوالي 30 جنيهًا.
- وصل سعر كيس الملح إلى 1.25 جنيهًا.
- يكون سعر كيس غسيل الأطباق حوالي 3 جنيهًا لوزن 80 جرام.
- البار الحلاوة الطحينية وزن 40 جرام يكون سعره 3 جنيهًا.
- أسعار البسكويت في التموين تترواح ما بين 2.75 إلى 3.75 جنيهًا.
- سعر علبة الحلاوة يكون حسب الوزن وتكون 250 جرام بسعر 40 جنيهًا.
- تواجد السلع التموينية في كافة المجمعات والمنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في كافة أنحاء الجمهورية.