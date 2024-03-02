بعد قرارت الوزارة .. سعر السلع التموينية في رمضان القادم+السكر والزيت اللي هيكفيك في رمضان

سعر السلع التموينية في رمضان التي أعلنت وزارة التموين أن لا يوجد زيادة بها، حيث مع استمرار زيادة الأسعار يبحث المواطنين الذين لديهم بطاقات تموين عن أسعار السلع وما مقدار الزيادة لذلك أوضحت الوزارة بأن هناك استقرار في أسعار السلع كما يبلغ عدد الأشخاص الذين يحصلون على التموين حوالي 64 مليون شخص.

سعر السلع التموينية في رمضان

حددت وزارة التموين الأسعار التي تحص المنتجات التموينية في منافذ البيع التابعة للوزارة، وتكون أسعار المواد كما يلي:

سعر كيس السكر الذي يكون وزنه كيلو يكون حوالي 12.60 جنيهًا.

أما سعر كيس السكر الإضافي وزن الكيلو يكون 27 جنيهًا.

الزيت وزن 800 ملليغرام يكون 30 جنيهًا.

وصل سعر المكرونة وزن الكيلو الواحد إلى 30 جنيهًا، ويكون سعر 400 جرام 10 جنيهات.

يكون سعر مسحوق الغسيل العادي وزن 60 جرام حوالي 4.50 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية 2024

اختلفت السلع التموينية التي يحصل عليها حاملي بطاقة التموين، حيث يمكن الاختيار ما بين 31 سلعة تموينية وتكون أسعار السلع كما يلي: