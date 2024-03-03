في دقائق.. استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الجديدة في العراق عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، ‏تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بشكل مستمر بتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالدعم لجميع المواطنين الغير قادرين في دولة العراق بغرض توفير لهم حياة كريمة ونظرًا لأهمية الأمر يتساءل الكثير عن كيفية الاستعلام عن أسماء الأشخاص المقبولين للحصول على الدعم الخاص بشهر فبراير 2024 والمعروف باسم الوجبة السابعة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

‏نظرًا لأن عدد كبير جدًا من الأشخاص في العراق قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمعروفة بمنصة مظلتي للحصول على الدعم الخاص بشهر فبراير 2024 يرغبون في التعرف على أسماء المقبولين للحصول على هذا الدعم، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

‏يجب الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي منصة مظلتي .

‏يتم من القائمة الرئيسية اختيار الاستعلام عن الوجبة السابعة.

‏بعد ذلك يتم تحديد المحافظة المقيم فيها الشخص وكافة التفاصيل المطلوبة والمحددة على المنصة و إدخالها بشكل صحيح.

‏بعد ذلك سوف يتم تحميل جميع الكشوفات الموجودة على الجهاز الخاص بك.

‏وفي المكان المخصص لعملية البحث يمكن كتابة اسم الشخص المطلوب الاستعلام عنه وسوف يظهر أمامك إذا كان تم قبول أم لا.

‏منصة مظلتي الإلكترونية

وتوفر منصة مظلتي للمواطنين المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق إمكانية الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني حيث لا يشترط سوى توفر خدمة الإنترنت سواء على الكمبيوتر أو الهاتف وتستطيع تحميل الكشوف ومعرفة ما إذا كنت من المستحقين للوجبة الجديدة أم لا.