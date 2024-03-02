ضحكيهم بمغامرات القط والفار.. اضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات بأقوى إشارة

الكثير من الأمهات يبحثن بشكل كبير عن التردد الجديد لقناة الأطفال الشهيرة توم وجيري، والتي تعتبر من أنجح القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي تختلف بشكل كبير عن غيرها من القنوات من حيث المحتوى المتنوع والهادف والفريد، حيث أن القناة حريصة على توفير التسلية والترفيه والتعليم للأطفال منذ انطلاقها، ويتابع القناة الملايين في الوطن العربي والشرق الأوسط، وحالياً يتضاعف البحث بشكل كبير عن التردد الخاص بالقناة بعد تغير ترددها مؤخراً بهدف زيادة قوة البث وتحسين جودة الصوت والصورة الخاصة بها، ونستعرض عليكم في هذا التقرير التردد الخاص بقناة توم وجيري الجديد 2024.

قناة توم وجيري

تعتبر قناة توم وجيري من أبرز وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي تختلف تماماً عن غيرها من القنوات وهذا من خلال محتواها الشيق والممتع والهادف، حيث أن القناة حريصة كل الحرص على اختيار ما تقدمه للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، وأن يكون مناسب لمختلف الأعمار بحيث يكون خالي من أي مشاهد خارجة أو ألفاظ غير مناسبة، فهي تقدم كل ما يساعد الطفل في اكتساب المهارات المختلفة من خلال برامجها التعليمية والثقافية، كما أنها توفر لهم التسلية والمرح والضحك من خلال كرتون توم وجيري الكوميدي ومن خلال الأفلام الكرتونية المميزة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

أعلنت قناة توم وجيري أنه يمكن استقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها، وهذا من خلال ضبط التردد الخاص بها على أجهزة الاستقبال الخاص بها من أي مكان بالوطن العربي والشرق الأوسط، والتردد هو:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات