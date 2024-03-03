“تخفيضات هاااائلة” أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القاهرة السلع لشراء كافة السلع بأرخص الأسعار

أماكن معارض أهلا رمضان وأسعار السلع، مع اقتراب شهر رمضان الكريم انتشرت في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بتعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض أهلا رمضان، وهي معارض يتم فيها تقديم كافة المنتجات والسلع المستهلكة من المواطنين ولكن بأسعار مخفضة بشكل كبير، ولذلك يتساءل عنها الكثير من المواطنين الراغبين في توفير السلع الأساسية بأسعار تناسبهم وهذا لأن الحكومة المصرية حرصت على مساعدة المواطنين المصريين ورفع الغلاء عنهم.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القاهرة



‏كما ذكرنا في السابق أن معارض أهلا رمضان منتشرة في جميع محافظات مصر، فأماكن المعارض في القاهرة:

في القاهرة في منطقة تعرف بأثر النبي وبالتحديد في مصر القديمة.

ويوجد كذلك في حي البساتين وذلك بجوار شركة الكهرباء هناك.

في منطقة المنيل بالتحديد في حي مصر القديمة.

منطقة المعصرة والتبين.

الشادر موجود أيضًا في ميدان الباشا بمصر القديمة.

ويوجد واحد منهم في المنطقة الشرقية من مدينة نصر بالتحديد في شارع حسن المأمون.

ويوجد في حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

ويوجد في منطقة زهراء المعادي.

في المعادي وبالتحديد في ميدان العرب وميدان الحرية.

يوجد في المقطم في شارع 9.

‏توافد كبير على معارض أهلا رمضان

وقد شهدت معارض أهلا رمضان التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية في عدد من المحافظات، حيث حرص المواطنين في شراء كافة احتياجاتهم من الشهر الكريم والذي لم يتبقى سوى أيام قليلة على استقباله، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمعارض وأماكنها بالمحافظات المختلفة.