«مبروك لجميع المقبولين» كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024 عبر منصة مظلتي

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنشر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال الأيام السابقة، وذلك من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب القرار بتلبية جميع احتياجات المواطن العراقي بالأخص محدودي الدخل، فمن أجل ذلك تم طرح عدة برامج تنموية أبرزها الرعاية الاجتماعية التي تهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق

أعلنت الجهات المختصة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 عبر موقعها الرسمي، ففور الإنتهاء من فحص ومراجعة بيانات وملفات المتقدمين للمنحة تم نشر كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن ذلك:

التوجه إلى منصة مظلتي الرسمية التابعة للوزارة.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

رفع بيانات المستخدم بشكل صحيح والمتمثلة في الاسم والرقم القومي.

الضغط على خانة الاستعلام.

الانتظار لحين ظهور كشف أسماء المقبولين.

يمكن تحميل الكشف من خلال النقر على أيقونة طباعة.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية

من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وحرصاً من الجهات المسؤولة على توصيل ذلك الدعم للمستحقين، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدم، حيث تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها لخدمة الشعب، ولمنحهم حياة أفضل تجعلهم قادرين على تحمل أعباء الحياة وترفع عن كاهلهم الصعوبات والضغوطات التي تواجهه بسبب غلاء الأسعار، الناتج عن تدهور الاقتصاد على مستوى العالم، وفيما يلي شروط الحصول على ذلك: