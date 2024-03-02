«إلحق بسرعة سجل واعرف الزيادة الجديدة» رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزاره التضامن الاجتماعي

أطلقت الجهات المختصة رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 لمحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن دعم ومساندة المواطنين والإعلاء بالمستوى المعيشي لهم، حيث قامت الوزارة بطرح عدة برامج تنموية تهدف جميعها إلى خدمة أفراد الشعب، شريطة توافر المتطلبات والشروط التي اعتمدتها الوزارة في المتقدم.

رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفرت الجهات المعنية رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 لدعم المستحقين من أفراد الشعب المصري، حيث أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ عدة أيام سابقة بزيادة جميع رواتب العاملين ورفع معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، وهذا من أجل دعم ومنح المواطن حياة أفضل ولمساعدته في مواجهة غلاء الأسعار، ويتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة خلال هذه الأيام، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي .

اختيار برنامج تكافل وكرامة، ومن ثم النقر على خانة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

الضغط على خانة الاستعلام.

الانتظار لحين ظهور نتيجة الاستعلام على الشاشة أمامك، كما يمكنك طباعة النتيجة من خلال النقر على أيقونة طباعة.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والضوابط ينبغي على الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة استيفاؤها، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية: