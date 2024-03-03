“سجل واحجز مكانك” خطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 100 دينار للمواطنين قبل شهر رمضان

التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية، هذه المبادرة من مبادرات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن الذي حرص على إطلاق العديد من المساعدات لجميع المواطنين الذين يحتاجون المساعدة بشكل فعلي وذلك بغرض رفع مستوى المعيشة الخاص بهم وأيضًا مساعدتهم على تحسين الدخل والجانب الاقتصادي الخاص بهم، ووصلت قيمة هذه المكرمة إلى 100 دينار وسوف يتم صرفها قبل شهر رمضان الكريم لكي تكون عونًا للكثير من الأسر الفقيرة خلال هذا الشهر الكريم.

التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية

‏يتساءل الكثير من المواطنين في دولة الأردن عن كيفية التسجيل للحصول على المكرمة الملكية المقدمة من الحكومة الأردنية والملك عبد الله الثاني، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

‏الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق المونة الوطنية الخاص بالأردن.

‏من القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع يتم الدخول على الأيقونة الخاصة بالخدمات.

‏يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالدعم النقدي الموحد.

‏سوف يطلب الموقع مجموعة من البيانات ومنها الرقم الخاص بالهوية والرقم السري.

‏هناك العديد من البيانات الأخرى يتم إدخالها في المكان المخصص لها ويتم مراجعتها جيدًا.

‏بعد ذلك يتم إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات الشخصية والهوية والحالة الخاصة بالشخص.

‏بعد ذلك يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب حتى يتم إرسال طلبك إلى الجهات المختصة ويتم مراجعة الأوراق والمستندات لكي تحصل على المكرمة التي تصل قيمتها إلى 100 دينار شهريًا.

‏مساعدات المملكة الأردنية لمواطنيها

ودائما ما تقدم المملكة الأردنية المساعدات لمواطنيها من أجل مواجهة ظروف المعيشة واحتياجاتهم وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم والذي يتم استهلاك فيه قدر أكبر من الطعام والشراب وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى توفر المال أكثر من الأوقات الأخرى.