مفتوح الان.. Link تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم

اقتربت اختبارات الترم الثاني لكافة المراحل التعليمية، ومن أهم هذه الاختبارات اختبار الثانوية العامة التي ينتظرها الطلاب منذ بداية العام، ويتساءل البعض على خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ليتمكنوا من تسجيلها بالطريقة الصحيحة، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه يتم تسجيل الاستمارة الكترونياً، كما أنه تم توضيح خطوات التسجيل الصحيحة، سنتعرف علي كافه التفاصيل في السطور التالية.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه يجب على كافة الطلاب التي تود الالتحاق باختبارات الثانوية العامة العمل على تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وقد أعلنت بأنه يجب اتباع خطوات التسجيل الصحيحة، وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الثانوية العامة لتسجيل الاستمارة من خلال الضغط على الرابط .

تسجيل الدخول على الموقع من خلال كتابه البريد الالكتروني والرقم السري الخاص بك في المكان المحدد.

بعدها يتم الضغط على تسجيل الاستمارة، ويجب على الطالب تسجيل البيانات الصحيحة الخاصة به.

بعدها يتم ارسال كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها المنصة ويجب التأكد من أنها صحيحة مئة بالمئة.

ثم يتم حفظ صيغه الاستمارة PDF، كما أنه يلزم على الطالب طباعتها وتسليمها إلي المدرسة المقيد بها مع بعض المستندات الأخرى.

ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة

بعد التعرف على الطريقة الصحيحة في تسجيل استمارة الثانوية العامة، يتساءل بعض الطلاب على المستندات الرسمية التي يجب تقديمها لتأكيد التسجيل، وهي كالتالي: