مفاجآت مذهلة في MWC 2024! كمبيوتر شفاف وموبايل باربي يُذهلان الجميع!

ما زالت الابتكارات في عالم التكنولوجيا مستمرة ولن تنتهي، وكان أخرها هو ما تم الإعلان عنه في المؤتمر العالمي للجوال بمدينة برشلونة بإسبانيا، حيث صرحت أنه هناك مجموعة جديدة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ذات شكل جديد تماما، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، كمبيوتر شفاف وموبايل باربي.. أبرز الابتكارات الجديدة في MWC 2024.

كمبيوتر شفاف وموبايل باربي.. أبرز الابتكارات الجديدة في MWC 2024

وسوف نتناول الآن أبرز ما تم الإعلان عنه في مؤتمر mwc2024 وهي كما يلي:

وكان من أبرز تلك الابتكارات هو تصنيع هاتف على شكل باربي وسوف يتضمن ذلك أنواع محددة من الهواتف وهي هواتف نوكيا.

وأيضا هاتف باربي أو ما يعرف باسم barbiBarbie flip ، وهو هاتف قابل للطي.

وهو متوافر أيضاً بلون باربي المفضل وهو اللون الروز الجميل، ويتميز ذلك الهاتف بشكله الأنيق والرقيق جداً.

وهو أيضاً من الهواتف سهلة الاستخدام بل ويمكن أيضا تصليحها في المنزل بكل سهولة ويسر.

كمبيوتر شفاف من لينوفو

ومن الاختراعات الحديثة أيضاً هو اختراع كمبيوتر شفاف من شركة لينوفو الصينية.

وتعني هذه التقنية أنه يمكنك من رؤية ما خلف الشاشة أثناء الاستخدام بكل وضوح.

كما يمكنك أيضاً أن تحمي خصوصيتك وذلك من خلال وضع لاصقة لمنع رؤية من هم خلف الشاشة بكل سهولة ويسر.

وهو جهاز كمبيوتر يحمل كافة استخدامات ومزايا جهاز الكمبيوتر العادي، ويمكنك استخدامه مثل الحاسوب الأخر تماماً.

خاتم سامسونج الذكي

وأما عن أخر وأغرب الابتكارات هو خاتم سامسونج الذكي، والذي يقوم بمهام وأشياء كثيرة سوف تبهرك.

حيث يستطيع ذلك الخاتم بمجرد ارتدائه قياس معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم.

وليس ذلك فحسب بل يمكن لهذا الخاتم أن يقيس مستوى الصحة العامة للجسم وتأثير ذلك على معدل ساعات النوم.

كما يحتوي أيضا على حاسبة خاصة لتتبع موعد الدورة الشهرية عند السيدات.

التحكم في الهاتف من خلال النظر