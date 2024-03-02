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“قدم والبس عمة وعباية الازهر”.. رابط التقديم على مسابقة الائمة 2024 وزارة الأوقاف jobs.caoa.gov.eg والشروط المطلوبة

Mahmoudمنذ 10 ساعات
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مسابقة الائمة 2024
مسابقة الائمة 2024

وضعت وزارة الأوقاف عدد من الشروط اللازمة للتقديم على مسابقة الائمة 2024، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الشروط :

  • أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 40 عاما.
  • وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، ولابد أن يكون مناسب للوظيفة المتقدم اليها.
  • أن يكون التقدير العام بشهادة التخرج لا يقل عن مقبول.
  • تقديم المستندات المطلوبة على أن تكون سارية المدة وواضحة.
  • إرفاق صورة شخصية حديثة، وصورة من بطاقة الرقم القومي من الوجهين، المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.
  • إذا كان المتقدم يعاني من إعاقة فلابد من تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.
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Mahmoudمنذ 10 ساعات
0

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