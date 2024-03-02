“قدم والبس عمة وعباية الازهر”.. رابط التقديم على مسابقة الائمة 2024 وزارة الأوقاف jobs.caoa.gov.eg والشروط المطلوبة

مسابقة الائمة 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالأمس عن مسابقة جديدة لتعيين موظفين بوزارة الأوقاف، وهي المسابقة التي ينتظرها الكثيرون بعد أن تم فتحها في العامين الماضيين أيضا، وترغب الوزارة بالتعاقد مع عدد 1000 فرد لتوظيفهم في المساجد والمعاهد التابعة لها، وقد أتاح الجهاز التقديم على مسابقة الائمة 2024 الكترونيا لأصحاب المؤهلات المطلوبة ومن تتوافر متطلبات التعيين من مهارات أساسية وفنية وشروط، وعلى الراغبين في التقدم الدخول الى بوابة الوظائف الحكومية عبر الضغط على هذا الرابط، والمعنيين بالتقديم هم خريجو الكليات الأتية : كلية الدعوة، وكليات الشريعة، وكليات اللغة العربية، وكليات أصول الدين، كلية الدراسات الاسلامية والعربية، كلية الإعلام، كلية التربية شعب اللغات والدراسات الاسلامية.