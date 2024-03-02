انخفاض مرعب يخلي التجار تعيط.. سعر الذهب اليوم لعيار 24,22,21,18 في مصر .. يادي الخراب الجرام داخل على سعر كارثي

سعر الذهب اليوم، تستمر أسعار الذهب في الانخفاض اليوم في مصر، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهد عيار 21 تراجعًا بقيمة 950 جنيهًا مقارنة بالسعر الذي كان عليه في الأيام السابقة في متاجر الصاغة، ويرتبط هذا الانخفاض بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب بالدولار في البورصات العالمية، لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر تابع السطور المقبلة، حيث جاء على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم في مصر

نقدم لكم الآن تحديثًا حيًا حول سعر الذهب اليوم سواء على الصعيد المحلي أو العالمي:

سعر عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3325.75 جنيه للبيع، و 3297.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

بينما وصل سعر عيار 22 إلى نحو 2933.25 جنيه للبيع، و2881 جنيه للشراء.

سعر عيار الذهب 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الآخر نحو 2800 جنيه للبيع، و2750 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لعيار 18 فحقق نحو 2400 جنيه للبيع، و2357.25 جنيه للشراء

بكام جرام الذهب عيار 14

عيار وصل 14 قيمة نحو 1866.75 جنيه للبيع، و1833.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 12

فيما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1600 جنيه للبيع، و1571.5 جنيه للشراء، أما عن سعر الجنيه الذهب السبت 2 مارس فسجل نحو 22400 جنيه للبيع، و22000 جنيه للشراء.

أسباب انخفاض سعر الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضًا ملحوظا على الصعيدين المحلي والعالمي، ويعزو خبراء الصاغة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها.