تعرف هواتف، وساعات أوبو الذكية بجودة منتجاتها وأناقة تصميم منتجاتها، وأخيرا أطلت علينا بساعة ذكية ذات ميزات أخرى جديدة مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عن مواصفات ومميزات تلك الساعة ، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، لا داعي للبحث عن أفضل ساعة ذكية! ساعة أوبو الجديدة هي الخيار الأمثل ببطارية تدوم 12 يوم!

مواصفات ساعة oppo watch x

سوف نتناول الآن أهم وأبرز مواصفات ساعة oppo watch x وكافة المعلومات عنها.

اسم الجهاز Oppo watch x الرامات ٢ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٣٢ ميجا بايت نوع المعالج Snapdragon W5 Gen 1 نظام التشغيل Wear os 4 نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 1,43 بوصة معدل التحديث ٦٠ ميجا هرتز معدل سطوع الشاشة ١٠٠٠ شمعة

مميزات ساعة oppo watch x

تحتوي ساعة oppo watch x على العديد من المميزات الرائعة وسوف نذكر منها ما يلي:

وأول تلك المميزات أنها تحتوي على شكل جذاب وأنيق وشيك وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار.

كما أنها أيضاً مزودة بسعة تخزين داخلية كبيرة لتحميل العديد من الألعاب.

بالإضافة أيضاً إلى شاشة كبيرة نسبياً تمكنك من الرؤية بوضوح.

وأيضا بطارية قوية يمكنها العمل لمدة ١٢ يوما متواصلة دون انقطاع، وذلك لأنها ذات سعة تصل إلى ٥٠٠٠ ملي امبير.

كما أنها أيضاً يتم شحنها في وقت قصير جداً لتصل إلى 100%.

كما تأتي أيضاً بمعالج قوي جداً لسهولة التنقل بسرعة كبيرة.

وهي تأتي أيضاً مزودة بطبقة كرستالية من الزجاج للحماية من أي خدوش أو أي خبطات.

كما يمكنها أيضاً الاتصال بشبكة الواي فاي، وأيضا تأتي مزودة بخاصية تتبع

بالإضافة أيضاً إلى احتوائها على أكثر من ١٠٠ وضع من أوضاع التمارين.

كذلك أيضاً يمكنها قياس ضغط الدم في الجسم، وأيضا قياس معدل نبضات القلب، وكذلك أيضاً نسبة الأكسجين الواصلة للدم.

كما أنها أيضاً تقوم بعمل مراقبة لعملية النوم واعطاء تقارير عن مدى جودة وانتظام ساعات النوم.

أسعار ساعة oppo watch x