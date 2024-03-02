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أعرف هتقبض كام بالزيادة الجديدة.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
يعد برنامج تكافل وكرامة من برامج الدعم التي تقوم بها الدولة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، والتي بالتالي تؤثر على الأفراد محدودي الدخل أو الذين لا يكون هناك دخل شهري ثابت لهم ولذا؛ يحرص المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة على الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشكل مستمر للتأكد من استمرار تقديم المعاش لهم، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، والشروط التي يتحقق بناء عليها الاستحقاق للدعم
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- ثم الضغط على خيار برنامج تكافل وكرامة.
- من ثم كتابة الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام، ومن هنا سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد، ومنها قيمة المعاش الذي سوف يحصل عليه.
شروط معاش تكافل وكرامة 2024
أما عن الشروط الواجب توفرها في المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، فيعد أبرزها ما يلي:
- يتاح التقديم في برنامج تكافل وكرامة للمواطنين المصريين فقط.
- كذلك أن لا يكونون من مالكي الأراضي أو العقارات.
- إن تتكون الأسرة من زوج وزوجة وأطفال تتراوح مراحلهم العمرية ومقيدين في التعليم.
- إن يخضع المتقدم إلى الفحص الطبي.
- يمكن كذلك أن يكون من أصحاب الإعاقات المختلفة.
- يستهدف البرنامج الأفراد الذين هم من الأرامل والمطلقات أو كبار السن أو غير قادرين عن العمل…