شوف معاشك متجمد ولا ساري .. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

يقوم أشخاص كثيرة بالتساؤل عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي حتى يقومون بالتعرف على ما إن كان الدعم المقدم من جانب هذا البرنامج متجمد أو ساري، ومن الجدير بالذكر أن تلك الخدمة توفرها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وفي حيز الخدمات التي تقدمها الوزارة يتم التساؤل عن الخطوات المتعلقة بالاستعلام عن هذه المعاشات وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفرها لكم.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يستطيع الأشخاص الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي بواسطة اتباعهم النقاط التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء زر الاستعلام عن النتيجة.

الخطوة الثالثة كتابة الرقم القومي الذي يكون مكون من حوالي 14 رقمًا.

الخطوة الرابعة النقر على زر استعلام، ومن ثم سيتم ظهور النتيجة الخاصة بالاستعلام عن تلك المعاشات.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه هناك شروط ضرورية يجب على المواطنين أن يتعرفوا عليها حتى يمكنهم تلقي دعم تكافل وكرامة وفيما يلي هذه الشروط: