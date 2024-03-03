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شوف معاشك متجمد ولا ساري .. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر وزارة التضامن الاجتماعي
يقوم أشخاص كثيرة بالتساؤل عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي حتى يقومون بالتعرف على ما إن كان الدعم المقدم من جانب هذا البرنامج متجمد أو ساري، ومن الجدير بالذكر أن تلك الخدمة توفرها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وفي حيز الخدمات التي تقدمها الوزارة يتم التساؤل عن الخطوات المتعلقة بالاستعلام عن هذه المعاشات وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفرها لكم.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
يستطيع الأشخاص الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي بواسطة اتباعهم النقاط التالية:
- الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- الخطوة الثانية انتقاء زر الاستعلام عن النتيجة.
- الخطوة الثالثة كتابة الرقم القومي الذي يكون مكون من حوالي 14 رقمًا.
- الخطوة الرابعة النقر على زر استعلام، ومن ثم سيتم ظهور النتيجة الخاصة بالاستعلام عن تلك المعاشات.
شروط التقديم في تكافل وكرامة
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه هناك شروط ضرورية يجب على المواطنين أن يتعرفوا عليها حتى يمكنهم تلقي دعم تكافل وكرامة وفيما يلي هذه الشروط:
- يلزم أن تكون الجنسية الخاصة بالمواطن مصرية.
- كذلك أنه لابد أن يكون الشخص مقيم بمصر بصورة دائمة.
- هذا بالإضافة إلى أنه لا بد من أن يكون المواطن ليس لديه عمل بالقطاع العام أو الخاص.
- كذلك أنه لا بد من تقديم جميع الوثائق والمستندات اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة.
- كما أنه لا بد من أن يكون دخل المواطن منخفض.