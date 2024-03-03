المؤسس عثمان الحلقة 151 مترجمة بجودة HD! لا تفوتوا الحلقة الجديدة على قناة atv التركية!

أصبحت الدراما التركية من أكثر أنواع التي نالت إعجاب الشعوب العربية في السنوات الأخيرة، مما اضطر العديد من المواطنين إلى البحث عن قناة تقدم جميع المسلسلات التركي، تعتبر قناة atv من أكثر القنوات الفضائية التي تقدم أفضل محتوى تركي بشكل حصري من خلال شاشتها، حيث يرتبط اسمها بأسماء أعمال الدراما التي حققت نسبة مشاهدة عالية مثل مسلسل مؤسسة عثمان منذ عرض الجزء الأول حتى وصلت إلى جزء الخامس، ليست تقتصر على المسلسلات التركيه، لكن تقدم أيضا مسلسل صلاح الدين الايوبي والعديد من الأفلام المتنوعة، اليوم سنقدم لكم تردد قناة atv التركيه الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 150 مترجمة بجودة HD على القمر الصناعى نايل سات

تردد قناة atv التركيه الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 151 مترجمة بجودة HD على القمر الصناعى نايل سات

تعتبر قناة atv من أكثر القنوات الفضائية المميزة التي حققت حققت نجاح كبير في الوطن العربي، نظرا فيما تقدمه من محتوى بجودة وصورة عالية، إضافة إلى إنها قناة مجانية، تقوم بعرض الأعمال الدرامية بشكل حصري من خلال شاشتها، المميز بها تذيع المسلسلات التركية بلغتها من أجل اعتزازها بتلك الثقافة، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

تردد قناة atv على نايل سات:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة atv التركية على عرب سات:

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تثبيت قناة atv التركية على التلفاز