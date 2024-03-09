من شركة الكهربا..خطوات طلب تركيب عداد كهرباء إلكتروني+شروط طلب عداد كودي والأوراق المطلوبة

طلب تركيب عداد كهرباء إلكتروني يسأل عنه الكثير من المواطنين للتقدم، كما تساءلوا عن الأوراق المطلوبة لتركيب العداد وذلك بعد أن قامت وسرعة الكهرباء بإتاحة التقدم بطلب الحصول على عداد كهربائي إلكتروني بهدف ترشيد الاستهلاك وكذلك الحد من سرقة التيار الكهربائي بالإضافة إلى تفادي أخطاء حساب فواتير الكهرباء وهو ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

طلب تركيب عداد كهرباء إلكتروني

يمكنك طلب تركيب عداد كهرباء الكتروني بمنتهى السهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بالدخول إلى المنصة الموحدة الإلكترونية للكهرباء.

بعدها قم بالضغط فوق طلب خدمة تركيب عداد قانوني.

عليك تسجيل حساب جديد بالمنصة.

قم بملء كافة البيانات المطلوبه منك ويجب التأكد أن كافة البيانات المدخلة صحيحة.

عليك إرفاق كافة المستندات المطلوبة منك.

وأخيرًا قم بإرسال الطلب وبعدها احتفظ بالرقم الكود الخاص بالعداد وذلك حتى تتمكن من الاستعلام في أي وقت حتى تتمكن من متابعة طلبك.

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء

هناك أوراق مطلوب تقديمها عند طلب تركيب عداد كهرباء وهي كالتالي:

تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم.

عليك إحضار صورة من ملكية المنزل أو الوحدة السكنية أو حتى الوحدة التجارية الخاصة بك.

إحضار صورة مقاسات العداد مع ضرورة إرفاق التصريح بالحي بأن الوحدة الخاصة بك قانونية.

إذا كانت الوحدة تجارية قم بتقديم الملف الضريبي الخاص بك.

عليكم إرفاق صورة من فاتورة المياه والكهرباء للوحدة.

شروط تركيب عداد الكهرباء الكودي

العداد الكودي هو عبارة عن عدادات كهرباء مسبق الدفع وله رقم كودي ولكنه لا يحمل اسم الشخص مالك الوحدة الذي تم توصيل التيار الكهربائي له، ولهذا هناك عدة شروط لتركيب عداد الكهرباء الكودي وهي كالتالي: