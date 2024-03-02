يارخيصة.. انحفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الاحد 2024/3/3 في جميع المحلات والاسواق

تعتبر الدواجن من أهم المنتجات الحيوانية التي عليها إقبال كبير في الشراء خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، ويتابع العديد من السيدات أسعار الدواجن اليوم الاحد ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وقد تم التوضيح بأنه تم خفض العديد من المنتجات الغذائية بالتزامن مع هبوط الدولار بشكل كبير، وقد تم التوضيح بأن تختلف الأسعار من يوم الي الاخر لذا يجب متابعة الأسعار أول بأول سنتعرف على التفاصيل كاملة في السطور التالية.

أسعار الدواجن اليوم الاحد

يتساءل الكثيرين على أسعار الدواجن اليوم الاحد خاصة بعد الإعلان عن تراجع الأسعار بشكل كبير، فقد تم التوضيح بأن سعر الكيلو من الفراخ البيضاء سعره 89 جنيه، بينما الفراخ البلدي يبلغ سعر الكيلو منها حوالى 118 جنيه بدلا من 120 جنية، بينما فراخ الساسو يبلغ سعرها حوالي 99 جنية للكيلو، والبانية سعره 190 جنية، وقد تم التوضيح بأن هذه الأسعار يمكن أن تختلف بعض الشيء من محل إلى أخر حسب مكان تواجده، بينما سجل سعر كرتونة البيض انخفاض كبير، وهي من أهم المواد الغذائية التي شهدت ارتفاع في الفترة السابقة، وقد تم التوضيح بأن يبلغ سعر الكرتونة حوالي 154 جنية بدلا من 166 جنية.

ما هي أسباب انخفاض سعر الدواجن

أوضحت شعبة الدواجن بأنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن حيث تراجع السعر ثلاثة جنيهات لكل كيلو من الفراخ البيضاء، وقد تم توضيح بأنه ستنخفض الأسعار أكثر من ذلك في الأيام القادمة، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضخ أطنان من الدجاج لتتمكن من تغطية استهلاك السوق المحلى، وبناءً على هذا القرار سيتم خفض السعر أول بأول.