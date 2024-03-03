شاهد الآن.. المؤسس عثمان الحلقة 151 مدبلجة عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية بجودة عالية

يبحث العديد من الجمهور من عشاق الدراما التركية عن المؤسس عثمان الحلقة 151‎، حيث تم عرضة لأول مرة في عام 2019، وكذلك قد نال شهرة كبيرة في تركيا، وأيضًا العالم العربي، كما يتناول المسلسل كافة مراحل حياة السلطان عثمان وتحدياته، ومن ثم حظي الموسم الخامس بشعبية كبيرة، كما يعرض المسلسل كل يوم أربعاء وخميس من كل أسبوع، وكذلك يُذاع يوم الأربعاء على قناة atv التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، ومن ثم يذاع أيضًا يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في الساعة التاسعة.

المؤسس عثمان الحلقة 151

ينتظر الكثير من الجمهور الإعلان عن المؤسس عثمان الحلقة 151 الموسم الخامس، حيث يقوم السيد عثمان بفتح قلعة كيتا، كما يقوم أيضًا بإرسال ابنه أورخان لحصار جلاد روما وذلك في قلعة اطرانوس، حيث نجد أن معمران تكين في هذه الحلقة قد انتصر على عثمان، ولكن بعد الانتهاء من احتفاله يجد عثمان أمامه في قلعته ويعلمه درسًا لن ينساه، كما أتى أيضًا في إعلان الحلقة 151 أن المؤسس عثمان جمع كافة القبائل التي توحدت معه لكي يقوم بالهجوم على قلعة بيزنطة، وبالفعل يذهب المؤسس عثمان إلى قلعة كيتا، ويتم فتحها.

ترددات قناة ATV التركية

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية على الترددات التالية:

على النايل سات

التردد: 10796.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

على عرب سات

التردد: 11628.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

ترددات قناة الجزائرية

يمكنك ضبط التردد للاستعداد لمشاهدة المؤسس عثمان الحلقة 151، وذلك من خلال الترددات التالية:

على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

على عرب سات