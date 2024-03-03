“هُنــــــا mof.gov.iq“ سلم رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق بعد الزيادة 100.000 دينار

سلم رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق من أكثر التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين داخل دولة العراق وخاصة المتقاعدين الذين يرغبون في معرفة سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة التي قامت الحكومة العراقية بإطلاقها للمواطنين المتقاعدين وذلك لشكرهم على المجهودات الكبيرة التي تم بذلها أثناء فترة خدمتهم في قطاعات الدولة المختلفة، حيث أن تلك الزيادة تقدر قيمتها ب 100,000 دينار عراقي والتي يتم صرفها للأشخاص الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً أقل من مليون دينار عراقي، أما من يزيد راتبه التقاعدي عن المليون فلا يحق له الحصول على تلك الزيادة.

سلم رواتب المتقاعدين 2024 بالعراق

يبحث الكثير من المتقاعدين داخل دولة العراق العراق عن سلم رواتب المتقاعدين 2024 بعد الزيادة الجديده وذلك ما سنتعرف عليه فيما يلي:

المتقاعد الذي كان يحصل على راتب بقيمة 550 ألف دينار عراقي سوف يحصل على راتب بقيمة 650 ألف دينار عراقي.

أما المتقاعد الذي كان يحصل على راتب بقيمة 650 ألف دينار عراقي سوف يحصل على راتب بقيمة 750 ألف دينار عراقي.

بالنسبة للمتقاعد الذي كان سيحصل على راتب بقيمة 750 ألف دينار عراقي، سوف يتقاضى راتب بقيمة 850 ألف دينار عراقي بعد الزيادة.

من كان يتقاضى راتب 850 ألف دينار عراقي سوف يحصل على راتب 950 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024

كشفت وزارة المالية العراقية عن وجود بعض الخطوات التي لابد من اتباعها عند الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024، وتلك الخطوات هي: