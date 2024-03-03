4 كيلو في البطاقة.. حقيقة صرف 4 كيلو سكر على بطاقات التموين في شهر رمضان 2024

صرف 4 كيلو سكر على بطاقات التموين، في ظل إطلاق الحكومة المصرية لأكثر من مبادرة لدعم المواطنين ومساعدتهم بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة على مجابهة غلاء الأسعار خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ينتظر الكثيرون قرارات تمكنهم من الحصول على سلع التموين بأسعار أقل وبكميات أكثر، لاسيما السكر الذي لا يتوافر في الأسواق بما يكفي لتلبية متطلبات الجمهور.

حقيقة صرف 4 كيلو سكر على بطاقات التموين في شهر رمضان 2024

مع معاناة المواطنين منذ أشهر عديدة من أزمة في السكر نتيجة قلة المعروض وارتفاع السعر، وعدم تمكن الكثيرون من الحصول على كيس سكر، ترددت أنباء حول محاولة الحكومة لحل تلك الأزمة من خلال صرف 4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، والحقيقة أنه لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وهذه مجرد مطالبات من نائبة بمجلس الشعب لوزارة التموين للحد من الأزمة وتجنيب المواطنين جشع التجار الذين يحتكرون السكر لبيعه بسعر مرتفع.

سعر السكر على بطاقات التموين

أصحاب البطاقات التموينية والذين يبلغ عددهم حوالي اربعة وستون مليون مواطن يمكنهم الحصول على السكر بسعر مدعم، حيث يبلغ سعر الكيلو 12 جنيه ونصف، أما السكر الحر فيتم بيعه في المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيه، ويتم صرف كيلو سكر واحد للبطاقة التي عدد أفرادها يقل عن أربعة أشخاص، أما إذا كان عدد الأفراد أربعة أو أكثر فيصرف لهم 2 كيلو سكر، أما بالنسبة للأخبار المنتشرة حول صرف وزارة التموين مبلغ 100 جنيه على بطاقات التموين تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فلا صحة لها وكلها تكهنات من المواطنين أو مطالبات، وقد صرح المتحدث باسم الوزارة عن ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بهذه المنحة لأنها متوقفة على الموازنة العامة المقررة لوزارة التموين.