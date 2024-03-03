لعشاق المسلسلات الهندية! استقبل الآن تردد قناة زي الوان الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

أصبحت الدراما الهندية من أكثر أنواع التي يفضلها الكثير من المواطنين، خاصة الفتيات وربات المنزل يفضلون هذا النوع من المسلسلات، تعتبر زي الوان من أكثر القنوات التي تقدم هذا النوع، مما اضطر إلى بحث الكثير من الأشخاص على ترددها، نتيجة فيما تقدمه من محتوى هندي ومسلسلات وبرامج هندية متنوعة، أيضا تقدم برامج أجنبية، كل تلك العوامل تمكنك زي ألوان من خلالها إلى جذب العديد من المشاهدين مع تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف دول العربية والعالم، إضافة إلى عدم وجود فواصل كثيرة، لذلك سنقدم لكم تردد قناة زي الوان 2024 لمتابعة المسلسلات الهندية مُدبلجة على النايل سات وعرب سات خلال مقالتنا اليوم.

تردد قناة زي الوان 2024 لمتابعة المسلسلات الهندية مُدبلجة على النايل سات وعرب سات

يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة زي الوان التي تعتبر من أكثر القنوات المهمة التي تهتم بعرض الكثير من المسلسلات الهندية والتركية، يرغب العديد في مشاهدتها في كافة أنحاء العالم، تلك القناة حققت شهرة كبيرة، لذلك قرر مجلس القناة تحديث التردد الذي يتعلق بهم، لكي يلائم التقدم التكنولوجي الذي يجرى في العالم، لذلك نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في متنوع دول العالم، سنقدم لكم ترددها على النايل سات والعرب سات:

تردد قناة زي الوان على النايل سات:

التردد: 11939.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة زي الوان على العرب سات:

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: العرب سات.

كيفية ضبط تردد قناة زي الوان على الريسيفر