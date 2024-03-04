صينية البطاطس باللحمة المفرومة: أكلة اقتصادية وطعمها يجنن!

تعتبر البطاطس من أكثر الخضروات التي عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد، نظرا لطعمها الرائع والشهي، يمكن أن تقدم بالكثير من الطرق مثل مقلية أو مسلوقة، لكن أكثر طريقة نالت إعجاب الكثير هي صينية البطاطس باللحم المفروم من أكثر الوصفات التي تتميز بمذاقها الطيب والطعم ولا أروع، إضافة إلى أنها لا تتطلب وقت كبير لإعدادها، يمكنك صنعها في أواخر الشهر لكونها وجبة إقتصادية ولا تكلف كثيرا، أغلب مكوناتها توجد في المنزل، يلائم تقديمها في التجمعات العائلية أو إذا جاء إليك ضيوف بشكل مفاجئ، اليوم سنقدم لكم كيفية تحضير صينية البطاطس باللحم المفروم أكلة اقتصادية بطعم فاخر ولا أروع.

صينية البطاطس باللحم المفروم أكلة اقتصادية بطعم فاخر

فمن منا لا يحب صينية البطاطس خاصة مع إضافة اللحم المفروم إليها، تعطي لها نكهه مختلفة، لذلك يفضلها الكثير من الأفراد، يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل لعائلتك كنوع من التجديد والتوفير، تعتبر من الأكلات التي لا تكلف مقارنة مع الوصفات الأخرى، اليوم سنقدم لكم كيفية تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

المكونات:

أربع ثمرات من الطماطم.

½ حزمة من البقدونس.

بصلة حجمها كبير.

½ كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من صلصة الطماطم.

ملعقة من فلفل أحمر.

ملعقة من الملح.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من البهارات المتنوعة.

ملعقة من بهارات اللحم.

ملعقة من فلفل أسود.

تتبيل البطاطس:

كيلو بطاطس مقطع.

¼ كوب من الزيت.

بصلتين مقطعين شرائح.

ملعقة من الملح.

ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضير: