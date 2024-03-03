يانهار تخفيضات.. انخفاض جديد في أسعار الاعلاف اليوم الاحد 2024/3/3 في جميع الشركات والمصانع

تعتبر الأعلاف من أهم المصادر الغذائي الدواجن وبعض الحيوانات الأخرى، ويتساءل البعض على أسعار الاعلاف اليوم الاحد ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم من الأعلاف سواء لأصحاب المزارع الحيوانية، أو للأشخاص التي تحرص على تربية الدواجن في المنزل، وقد تم التوضيح بأن انخفاض أسعار الأعلاف يتوقف عليه عدة أسباب، وهذا الأمر الذي يدفع الانخفاض في أسعار الدواجن، سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

أسعار الاعلاف اليوم الاحد

تختلف أسعار الدواجن في البورصة من شركة لشركة الأخرى، ويتساءل البعض على أسعار الاعلاف اليوم الاحد وقد تم توضيح الاتي:

سعر علف البادي حوالي 28000 جنية مصري، بينما سعر علف نامي حوالي 27700 جنية مصري، ويبلغ سعر علف ناهي حوالي 27600 جنية، بينما سعر علف بادي نامي حوالي 27000 جنية، وسعر علف بياض 24 حوالي 24700 جنية، وسعر علف بياض 16 حوالي 25200 جنيه، ويبلغ سعر علف بياض 18 حوالي 25500 جنية.

وتختلف أسعار شركات الأعلاف عن غيرها فيبلغ سعرها كالتالي: شركة الفتح للأعلاف يتراوح سعر العلف لديهم بين 25000 جنية إلي 26000 جنية مصري.

بينما شركة العدل للأعلاف يبلغ سعرها حوالي 29100 جنية إلي 29800 جنية مصري، ويبلغ سعر شركة الحمل للأعلاف من 25800 إلى 27400 جنية.

ما هي أسباب اختلاف أسعار الأعلاف

بعد أن تم التعرف على تسعيرة الأعلاف الجديدة لبعض الشركات والتي يحتاجها الكثير من المزارع لإطعام الحيوانات لديها، يتم التساؤل على أسباب اختلاف الأسعار، وهي كالتالي:

يتم تحديد أسعار الأعلاف بناءً على بعض المراحل التي يمر بها العلف، وهي اختلاف أسعار المواد الخام التي يتم تصنيع العلف منها، وأيضاً تكلفة الطاقة اللازمة لإنتاج كمية محددة من العلف، وأيضاً تكلفة النقل التي تؤثر علي البائع في تحديد سعر المنتج.