ألتشيم ولا هولوفيرا..من هي زوجة السلطان أورهان غازي تاريخيا؟ الزواج في الحلقة 151 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

من هي زوجة السلطان أورهان غازي تاريخيا، جميع متابعين المسلسلات التركية والدراما الخاصة بها يتساءلون عن جميع التفاصيل التي تتعلق بالمسلسل الذي يقومون بمشاهدته، حيث أن هذا المسلسل هو مسلسل المؤسس عثمان، ولهذا فإن هناك العديد من المشاهدين الذين يقومون بالبحث عن التاريخ الخاص بالأشخاص ومعرفة جميع التفاصيل، فلهذا سنعرض لكم اليوم في هذا المقال كل ما يتعلق بزوجة السلطان أورهان غازي بشكل تاريخي.

من هي زوجة السلطان أورهان غازي تاريخيا

تتراود العديد من الأسئلة الخاصة بتفاصيل الشخصيات التي تكون داخل المسلسلات التاريخية التركية، فلهذا يكثر السؤال عن من هي زوجة السلطان أورهان غازي تاريخيا، حيث أن السلطان أورهان غازي هو أحد أولاد المؤسس عثمان بن أرطغرل، فعثمان بن أرطغرل يكون هو مؤسس الدولة العثمانية، فلهذا يتم التساؤل عن زوجة السلطان أورهان غازي من هي في القصة التاريخية، فتكون هي إفتان ديسه خاتون، هذه هي أحدى زوجات هذا السلطان المُحارب أورهان غازي، وتكون تلك الزوجة أيضًا هي أحد بنات المحارب محمود بن غندوز ألب، فيكون غندوز ألب هو عم السلطان أورهان عازي وأيضًا أحد أخوات المؤسس عثمان بن أرطغرل.

زوجات السلطان أورهان غازي

السلطان أورهان غازي قد قام بالزواج من العديد من النساء المختلفة، فعدد تلك السيدات كان كبيرًا وأيضًا كان عدد أولادهم كبير، فللسلطان أورهان غازي العديد من الأبناء من جميع تلك الزوجات، فمن زوجات السلطان هي الأميرة هوليفيرا ابنة الإمبراطور البيزنطي، التي أسلمت وأصبحت نيلوفر هاتون، وأيضًا بيالون خاتون وآسبورجه خاتون وثيودورا خاتون وإفتانديز خاتون.