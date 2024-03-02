متاح الان.. لينك التسجيل في الدعم المباشر 2024 بالاسم والعنوان عبر منصة الدعم الاجتماعي

التسجيل في الدعم المباشر 2024 في المغرب الذي يبحث عن خطواته عدد كبير من المواطنين المحتاجين لهذا الدعم، حيث يعتبر الدعم المباشر بمثابة الأمل الذي يوفر لمحدودي الدخل حياة كريمة والذي يرفع من مستوى معيشتهم، وقد تم إطلاق الدعم بعد التوجيهات الملكية في 2 ديسمبر الماضي من خلال منصة إلكترونية تعمل الحكومة على توفيرها للمستفيدين ومن بعد إطلاقه بدأ الكثير يتسائل عن كيفية التسجيل للحصول على الدعم، وما هي شروط الحصول عليه.

التسجيل في الدعم المباشر 2024

بعد البحث الكثير والمتواصل عن خطوات التسجيل في الدعم المباشر 2024 يستطيع المستفيد الآن الدخول عبر المنصة والقيام بتسجيل الدخول بها، وهذه الخطوات نوضحها في النقاط التالية:

على المتقدم أولًا التوجه إلى منصة الدعم الاجتماعي .

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

اضغط على تسجيل حساب جديد.

قم بإدخال جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

اضغط على “إرسال” ليتم تقديم الطلب.

سوف يتم الرد خلال 30 يوم.

شروط التسجيل في الدعم المباشر 2024

وضعت الحكومة والهيئات الخاصة بتقديم الدعم المباشر بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الشخص المتقدم، حرصًا منها على أن يصل الدعم إلى الأسر والأفراد الأكثر تتضررًا، فهي تقدم الدعم للأسر المحدودة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وهذه الشروط تتمثل في التالي: