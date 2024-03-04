عايزة تحضري معمول السميد بطعم أصلي وأحلى من الجاهز؟ جربي وصفتنا السهلة والبسيطة دي!

الكعك أو كما يطلق عليه في البلاد الأخرى يعرف بمعمول، يمكنك تحضيره بالكثير من الطرق، يمكن إعداده من خلال إضافة السميد إليه مع حشوه بالمكسرات أو التمر أو الملبن، يتميز بطعمه الرائع والمميز الذي يختلف عن الوصفات الأخرى، يمكنك إعداده بكل سهولة في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الخارج، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المبالغ بها، من جانب آخر لكي تضمني صحة أطفالك والنظافة، يشتهر تقديمه في عيد الفطر، لكن ليس يعني ذلك أن يمكن تحضيره في العيد فقط، يمكن أن صنعه في الأيام العادية لتقديمه في وجبة الإفطار، اليوم سنقدم لكم معمول السميد بالطعم الأصلي وأحلى من الجاهز بطعم ولا اروع.

معمول السميد بالطعم الأصلي وأحلى من الجاهز

المعمول السميد من أكثر الوصفات المحببة لدى الكثير من الأفراد، طعمه شهي ولذيذ، بالرغم من احتوائه على الكثير من السعرات الحرارية، يمكنك تحضيره بكل سهولة في المنزل دون شرائه من المخابز، لكن كثير من سيدات لا يستطيعون الوصول إلى طعم الكعك مثلما الذي يوجد في المحلات، لذلك وفرنا إليكي أفضل طريقة لتحضير المعمول بطعم شهي:

المكونات:

كيلو من الدقيق السميد الناعم.

½ كيلو من السمن أو الزبدة.

ملعقتين من محلب أو البهارات.

أربع ملاعق من الحليب المجفف.

أربع ملاعق من سكر.

ملعقة من ماء زاهر.

½ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من خميرة الفورية.

مقادير التمر:

ربع كيلو من معجون التمر.

ملعقة من السمن أو زيت.

ملعقة من الهيل المطحون.

مقادير الفستق:

كوبين من الفستق.

ثلاث ملاعق من القطر.

ملعقة من ماء الزهر.

طريقة التحضير: