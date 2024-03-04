عايزة تحضري معمول السميد بطعم أصلي وأحلى من الجاهز؟ جربي وصفتنا السهلة والبسيطة دي!
الكعك أو كما يطلق عليه في البلاد الأخرى يعرف بمعمول، يمكنك تحضيره بالكثير من الطرق، يمكن إعداده من خلال إضافة السميد إليه مع حشوه بالمكسرات أو التمر أو الملبن، يتميز بطعمه الرائع والمميز الذي يختلف عن الوصفات الأخرى، يمكنك إعداده بكل سهولة في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الخارج، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المبالغ بها، من جانب آخر لكي تضمني صحة أطفالك والنظافة، يشتهر تقديمه في عيد الفطر، لكن ليس يعني ذلك أن يمكن تحضيره في العيد فقط، يمكن أن صنعه في الأيام العادية لتقديمه في وجبة الإفطار، اليوم سنقدم لكم معمول السميد بالطعم الأصلي وأحلى من الجاهز بطعم ولا اروع.
معمول السميد بالطعم الأصلي وأحلى من الجاهز
المعمول السميد من أكثر الوصفات المحببة لدى الكثير من الأفراد، طعمه شهي ولذيذ، بالرغم من احتوائه على الكثير من السعرات الحرارية، يمكنك تحضيره بكل سهولة في المنزل دون شرائه من المخابز، لكن كثير من سيدات لا يستطيعون الوصول إلى طعم الكعك مثلما الذي يوجد في المحلات، لذلك وفرنا إليكي أفضل طريقة لتحضير المعمول بطعم شهي:
المكونات:
- كيلو من الدقيق السميد الناعم.
- ½ كيلو من السمن أو الزبدة.
- ملعقتين من محلب أو البهارات.
- أربع ملاعق من الحليب المجفف.
- أربع ملاعق من سكر.
- ملعقة من ماء زاهر.
- ½ كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من خميرة الفورية.
مقادير التمر:
- ربع كيلو من معجون التمر.
- ملعقة من السمن أو زيت.
- ملعقة من الهيل المطحون.
مقادير الفستق:
- كوبين من الفستق.
- ثلاث ملاعق من القطر.
- ملعقة من ماء الزهر.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء، نضيف إليه السميد الناعم، السمن أو الزبدة الطرية.
- نقوم بفرك الخليط باستخدام اليد حتى يختلط السميد بالسمن، ثم نغطيه، ونتركه على سطح المطبخ لمدة 24 ساعة.
- نضع ملعقتين من المحلب أو بهارات، حليب، نقلب جميع المكونات.
- ثم نضع الماء، ماء الزهر على السميد، نقلب جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.
- نغطي الخليط، ثم ندخلها إلى الثلاجة.
- نحضر وعاء، نضيف إليه زيت، معجون التمر، الهيل، نعجن جميع المكونات، ثم نشكل العجين على هيئة كرات صغيرة الحجم.
- نخرج العجين من الثلاجة، ونشكلها على هيئة كرات.
- نعمل تجويف في كل كرة، نضع بها تمر أو فستق، نغلق العجين مرة أخرى.
- نضع العجين في صينية، ثم ندخلها الفرن على حرارة عالية لمدة عشرة دقائق