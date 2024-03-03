وداعاً لشاورما المحلات! حضّري شاورما الدجاج السورية اللذيذة في منزلك بكل سهولة!

يتميز المطبخ السوري بتقديمه لأشهى المأكولات التي تتميز بطعمها الرائع، تعتبر الشاورما من أكثر الوصفات التي تشتهر بها الشعب السوري، خاصة بعد انتشارهم في مصر، أصبحت الشاورما من الأكلات المحببة لدى الشعب المصري، نظرا لطعمها الرائع، لا أحد يستطيع أن يختلف على طعمها الشهي والمميز، يفضلها الكثير من الأفراد خاصة الأطفال، الكثير يحب شرائها من الخارج، لأنهم يروا أن طعمها في المطاعم الخارجية لذيذ أكثر، لكن هذا الاعتقاد خطأ، يمكن أن يتم إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ويوجد أغلبها في المنزل، لضمان النظافة وتوفير للأموال، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية بطعم ينافس الجاهز بطعم ولا أروعه.

شاورما الدجاج السورية بطعم ينافس الجاهز

تعتبر الشاورما من أكثر الوصفات التي تتميز بطعمها الرائع والمميز، لذلك يفضلها الكثير من الأفراد، يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل باستخدام العيش السوري مع إضافة الثومية، سوف تحصلين على ألذ سندوتش شاورما، لكن قبل كل ذلك يجب أن تقومين بتحضيرها من خلال الطريقة الصحيحة لها، لذلك سنقدم لكم كيفية تحضير الشاورما السوري بطعم فريد من نوعه، وهي كالآتي:

المكونات:

كيلو من صدور الدجاج.

½ كوب من الزيت.

¼ كوب من الخل.

¼ كوب من عصير الليمون.

ملعقة من معجون فلفل أحمر.

¼ كوب من الزبادي.

ملعقة من بشر قشر الليمون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بودرة البصل.

ملعقة من زنجبيل مجفف.

ملعقة من البهارات الدجاج.

ملعقة من كزبرة الدجاج.

ملعقة من الكاري.

ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضير: