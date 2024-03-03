استعلام رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024 بزيادة 100000 فوري

كشفت وزارة المالية العراقية، عن استمرار توزيع رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، بحيث يحصل جميع المستفيدين على كافة مستحقاتهم المالية، إضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل أن توفر التمويل اللازم أمام جميع المواطنين، في إطار تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير حياة كريمة خاصة بهم، ويمكن الإستعلام عن راتب التقاعد بالزيادة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

القيام بالتوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بالضغط على زر “استعلام رواتب التقاعد”.

إدخال جميع البيانات المتعلقة المستفيد.

وعليه يتم الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتتمكن في النهاية من الإستعلام عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط التقديم في هيئة التقاعد الوطنية

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، كما على النحو الأتي:-