بدل ما تدفعي فلوس وتشتريه من بره.. اعملي باذنجان لفائف بكفتة في البيت بـ 5 خطوات بس!
الباذنجان من أكثر الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، لذلك يفضله الكثير من الأمهات، يمكنك تحضيره بالكثير من الطرق مثل في المحشي أو مقلي، يمكن إعداده بطريقة أخرى مثل من خلال تقطيعه إلى شرائح ووضعه في صينية مع إضافة الكفتة إليه، تعتبر تلك الوصفة من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الرائع ومذاقها الطيب والرائع، لا أحد قام بتحضير تلك الوجبة، إلا أبدى مدى إعجابه بها، فهي خليط من الخضروات والبروتين، مما يجعلها وجبة غذائية متكاملة من العناصر الغذائية، يعني ذلك أنها ملائمة كثيرا لتقديمها إلى أطفالك من أجل إمدادهم بالطاقة اللازمة، اليوم سنقدم لكم أسهل طريقة لطهي الباذنجان اللفائف بكفتة وبدون تكلفة و خطوات بسيطة.
أسهل طريقة لطهي الباذنجان اللفائف بكفتة وبدون تكلفة
لفائف الباذنجان بالكفتة من أكثر الوصفات التي لها طعم رائع وفريد من نوعه، إضافة إلى أنها سريعة التحضير ولا تتطلب وقت كبير لتحضيرها، مكوناتها سوف تجديها لديكي، يعني أن سوف لا تقومين بشراء شيء من الخارج، اللحم المفروم المضاف إليها يجعلها من أكثر الوصفات المميزة وذات مذاق خاص ورائع، وفرنا لكم أفضل طريقة لتحضيرها، وهي كالآتي:
المكونات:
- كمية اللحم المفروم التي تتوفر لديكي.
- بصل مفروم.
- ملح حسب الرغبة.
- ثوم.
- كمية ملائمة من فلفل الأخضر.
- بهارات كفتة.
- باذنجان.
- عصير طماطم.
- فلفل أسود.
- شطة.
- كمون.
- زيت.
طريقة التحضير:
- نأتي بوعاء، نضيف إليه فلفل أسود، ملح، الثوم، شطة، كمون، اللحم، نخلط جميع المكونات حتى تصبح متجانسة، ثم نقوم بتشكيلها على هيئة شرائح.
- تحضير الصلصة من خلال إحضار قدر، نرفعه على النار، نضع به زيت، صلصة الطماطم، البصل، نقلب جميع المكونات حتى تصبح متجانسة.
- نحضر الباذنجان، نغسله جيدا، نضعه إلية شرائح، نقوم بشوية.
- نحضر صينية مدهونة بالزيت، ثم نرص شرائح الباذنجان واللحم، ثم نسكب عليها صلصة الطماطم.
- ندخلها إلى الفرن على حرارة متوسطة، ونتركها حتى تتضح.
- بمجرد أن تنضج، نضعها في طبق تقديم، تقدم بجانبها طبق من الأرز الأبيض والسلطة الخضراء والخبز العربي.