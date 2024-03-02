spa.gov.iq منصة مظلتي.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تتضاعف البحث عن رابط منصة مظلتي في الساعات الأخيرة في كافة محافظات العراق، حيث يرغي المواطنين المتقدمين في الرعاية الاجتماعية لاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر الخدمات والمنح التي قدمتها الحكومة العراقية للمواطنين الاكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة في ظل الغلاء السائر في البلاد، فالجميع من المتقدمين ينتظرون بفارغ الصبر لصرف الوجبة الأخيرة قبل قدوم شهر رمضان حتى يستفيدوا من الدعم حيث يستفيد منها نحو 3000 ألف مواطن في الوقت الحالي، وسوف نتعرف معاً الآن عن موعد صرف الوجبة الأخيرة من الرعاية وإمكانية معرفة أسماء المشمولين فيها.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يترقب الكثير من المواطنين في العراق الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة التي انتظرها الكثيرون كثيراً، حيث يتم حالياً مراجعة كافة الطلبات المقدمة والخاصة بالمتقدمين في دولة العراق، حيث سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين قريباً جداً قبل شهر رمضان، وهذا لتوفير حياة كريمة للمواطنين المتضررين في ظل الوضع الراهن في البلاد، ويتم الاستعلام عن الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

التوجه المباشر إلى منصة مظلتي عبر شبكة الانترنت من خلال الرابط.

من قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار الرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة الأخيرة.

كتابة كل البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة تحميل لتنزيل قائمة الأسماء.

يتم تحميل الكشوفات حتى يمكن البحث عن الاسم المراد بسهولة جداً.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

يمكن التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة والتي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، وتلك الشروط تتمثل في التالي: