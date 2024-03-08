ألحق نفسك قبل اللودر ما يدخل عليك..خطوات تقديم طلب تصالح على مخالفات البناء 2024+قانون التصالح الرسمي

طلب تصالح على مخالفات البناء؛ ظهر قانون التصالح فى مخالفات البناء سنة 2019، وقد أثارت بعض القرارات الناتجة عن هذا القانون كل من ملاك الشقق والعقارات، وذلك بسبب عدم وضوح الطرف الذي عليه القيام بإجراءات القانون، ولا زالت هناك العديد من التساؤلات المطروحة حول هذا القانون، وسوف نتعرف في هذا المقال على جميع المعلومات المتعلقة بقانون التصالح على مخالفات البناء.

طلب تصالح على مخالفات البناء

قانون التصالح على مخالفات البناء هو قانون تم طرحه عام 2019 ميلادي، وقد تم إجراء العديد من التعديلات على هذا القانون سنة 2020، ويهدف هذا القانون إلى مواجهة قانون البناء، والعمل على الحد من الأوضاع المترتبة عليه بشكل سابق، وهذا سيؤدي بدوره إلى تنظيم وضع البناء، وإعادة تنظيم الخارطة العمرانية، وأيضا تطوير الخدمات والمرافق، الأمر الذي يعود بالنفع على أصحاب العقارات.

أسباب التعديل على قانون التصالح على مخالفات البناء مرة أخرى

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء رغم حداثته، ومن هذه الأسباب مايلي: