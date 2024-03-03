زغاريط للصبح هتقبض المعاش بالزيادة ..الاستعلام عن الاسماء  الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي .. ادخل على موقع الوزارة واحسب فلوسك

يسعى عدد كبير من المواطنين الأكثر احتياجاً في مصر للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي توفره الدولة من خلال وزارة التضامن المصرية لهؤلاء الأشخاص الذين ليس لهم دخل ثابت حتى تحسن أوضاعهم عن الاقتصادية وتؤمن لهم متطلبات المعيشة، ونظرا لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك سوف يتم زيادة قيمة معاشً تكافل، كما أعلنت الوزارة أنه يمكن الاستعلام البحث عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي و سنشرح اليوم خطوات الاستعلام من الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة هذا الشهر بالزيادة الجديدة، حيث يتم صرفه للفئات التي تستحق الدعم مثل المطلقات والأرامل والأيتام، لذلك لن يتم قبول أى طلب غير مستوفي الشروط وتسهيلاً من وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي وإليكم الطريقة بالخطوات :

قم بالدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

اضغط على كلمة “تكافل وكرامة “

قم بإدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

سوف تظهر حالة الطلب بالقبول أو الرفض على الفور.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة شهر مارس2024

وأعلنت الوزارة عن قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة حيث تختلف قيمة المعاش باختلاف الفئة المستحقة له وقد جاء كالتالي: