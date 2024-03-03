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” جيبك مش بنك “.. الحكومة تحذر بشدة اوعي تسمي عيالك الأسماء دي .. لو متعرفش هتدفع غرامة مالية فورا !!
الاسم له دور كبير في تحديد هوية الفرد وتشكيل شخصيته ولذلك يعتبر اختيار الاسم للأبناء أمرًا مهمًا للغاية فيجب أن يكون الاختيار مدروسًا لتجنب المشاكل القانونية والدينية، و هناك قائمة من الأسماء التي يمنع تسميتها ويترتب على تجاهل هذا الحظر دفع غرامة مالية والحبس حيث ينص القانون على ذلك بوضوح وفي القانون المصري تنص المادة 21 من القانون رقم 143 على أنه لا يسمح للأبناء بمشاركة اسم واحد وفي حالة تجاهل هذا النص يتم فرض غرامة مالية تقدر بمبلغ 200 جنيه.
ما هي الأسماء التي يمكن اختيارها؟
إن اختيار أسماء الأبناء هو قرار مهم يتطلب التفكير الجيد والحكمة ويجب على الآباء والأمهات أن يأخذوا بعين الاعتبار عدة عوامل قبل اتخاذ هذا القرار الحساس.
- أولاً وقبل كل شيء ينبغي على الآباء والأمهات أن يحرصوا على تنويع الأسماء بين أبنائهم وعدم تكرار الأسماء المشابهة في الأسرة فتسمية اثنين من الأطفال بنفس الاسم قد يؤدي إلى الالتباس والتشابه بينهما وقد يسبب ذلك بعض الاضطرابات والمشاكل في المستقبل.
- ثانياً يجب أن يتم اختيار الأسماء التي تتوافق مع القيم الإسلامية والشريعة الإسلامية، وتكون خالية من الأسماء التي تتنافى مع الدين والأخلاق الإسلامية فلا يجوز تسمية الأبناء بأسماء تحمل معاني سلبية أو تعبدية مثل اسم إبليس أو عبد الشيطان وبالتالي يجب على الآباء والأمهات أن يتعمقوا في البحث عن الأسماء التي تحمل معاني إيجابية وتعبيراً عن قيمهم ومبادئهم الدينية، وتجنب الأسماء التي قد تثير الجدل أو تخالف التقاليد والعادات الدينية.