تجربة مميزة لعشاق النكهات العربية! تعرّفي على طريقة تحضير الثريد السعودي الأصلي!

يشتهر المطبخ السعودي بتقديم الوصفات الدسمة التي تتضمن على سعرات حرارية عالية، أشهر تلك الأكلات هو الثريد السعودي، يعتبر من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الرائع والشهي، رائحتها تجعلك تشعر بالجوع كثيرا، لذلك تكون الوجبة المفضلة لدى الشعب السعودي، لكن نتيجة سوشيال ميديا، بدأت أن تعرفها شعوب الدول العربية الأخرى، فهي تشبه كثير إلى صينية البطاطس بالخضروات مع إضافة قطع اللحم إليها، لكن يضاف إليها فاصوليا والثوم، مما يؤدي إلى حصولنا على ألذ صينية ثريد، إضافة إلى ذلك لا تتطلب وقت كبير لتحضيرها ففي غضون نص ساعة، يمكنك إعدادها بمكونات تتوفر لديكي في المنزل، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير الثريد السعودي بطعم شهي.

طريقة تحضير الثريد السعودي

الثريد السعودي من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الرائع ومذاقها الطيب، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأفراد سواء الكبار أو الأطفال، الكثير يقومون بتناولها في الخارج، لكن عندما تقومين بتحضير الطعام من صنع ايديكي، يكون مذاق الطعام شهي أكثر ومن جانب آخر لضمان جودة الطعام والنظافة، لذلك وفرنا لكم كيفية تحضير الثريد السعودي بطريقة أفخم المطاعم السعودية، وهي كالآتي:

المكونات:

حبة لومي.

2 من رغيف خبز، مقطع إلى قطع صغيرة.

كزبرة خضراء، مقطعة إلى قطع صغيرة.

أربع ملاعق من صلصة الطماطم.

ثمرة بطاطس، مقطعة إلى قطع صغيرة.

كوب من فاصوليا الخضراء.

ليمونة معصورة.

ملعقة من البهارات المتنوعة.

بصلة مقطعة ومفرومة.

ملعقتين من الملح.

فصين من الثوم المفروم.

ملعقة من الزنجبيل المفروم.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة من كركم.

ملعقة من البهارات.

عودين من القرنفل.

عودين من الهيل.

2 من فلفل حار.

2 من عوج.

كيلو إلا ربع من اللحم الغنم.

طريقة التحضير: