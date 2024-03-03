“مقارنة جبارة بين العمالقة”.. الخواتم الذكية بين آبل Apple وسامسونج Samsung ومنافسة حامية بينهم .. تعرف هنعمل بيها ايه؟!

تقوم شركة آبل حاليًا بتطوير خيار مبتكر ومثير للاهتمام لعشاق التكنولوجيا وهو خاتم ذكي يتم ارتداؤه على الإصبع و يعتبر الخاتم الذكي الذي تعمل آبل على تطويره خطوة جديدة في عالم التكنولوجيا القابلة للارتداء، كما يكون من المتوقع أن يكون الخاتم الذكي قادرًا على مراقبة القياسات الصحية الخاصة بالفرد بشكل متقدم ودقيق فقد يتضمن قدرة على قياس معدل ضربات القلب بشكل مستمر ومتابعة التغيرات فيه، بالإضافة إلى قياس مستويات الأكسجين في الدم وتحليلها بشكل فعال.

منافسة قوية بين آبل و سامسونج على الخاتم الذكي

وفقًا للمصادر التقنية يبدو أن شركة آبل تولي اهتمامًا كبيرًا لاستكشاف الفرص في سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء ومن الواضح أن الخاتم الذكي يعتبر واحدًا من التطورات المثيرة التي تعمل آبل على تطويرها، ويمكن أن يكون بديلًا محتملًا للساعات الذكية في المستقبل ويتيح الخاتم الذكي للمستخدمين فرصة ارتدائه لفترات أطول مقارنة بالساعات الذكية، ويوفر سهولة أكبر في النوم به مما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يهتمون بمراقبة صحتهم ولياقتهم البدنية.

خاتم ابل الذكي الجديد

تشير التقارير إلى أن شركة آبل قد درست فكرة الخاتم القابل للارتداء لعدة سنوات وقامت بتسجيل العديد من براءات الاختراع المتعلقة بهذا المجال، مما يشير إلى التزامها بالابتكار والتطوير في هذا المجال مع استعداد شركات تقنية أخرى مثل سامسونج لإطلاق منتجاتها الخاصة في هذا السياق، يبدو أن الوقت قد حان بالنسبة لشركة آبل لتقديم خيارها الخاص من الخواتم الذكية وهو ما قد يعزز موقفها في سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء ويضيف قيمة جديدة لمنتجاتها.