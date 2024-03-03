هتعبي محفظتك قبل رمضان!!.. حقيقة صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان 2024

حقيقة صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان 2024

ستشهد شهر مارس 2024 للموظفين بالقطاع العام بالدولة زيادة جديدة بنسبة 15 بالمائة وهي الزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية في ظل الغلاء المستمر للأسعار والظروف الصعبة التي يعاني منها الغالبية العظمى من الشعب بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية، وسيصرف الموظفون مرتبات شهر مارس في موعدها المعتاد بداية من يوم 21 بالشهر وحتى يوم 28 حسب الجهة التي يعمل بها الموظف، ولا صحة للأخبار المترددة حول تبكير صرف الرواتب، وبالنسبة للزيادة فستختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية، فالموظف بالدرجة الممتازة يحصل على أعلى نسبة بالحد الأدنى، أما موظف الدرجة السادسة فهو الأقل راتبا.

صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة

وفقا للقرار رقم 4220 للعام 2023 والذي أصدره مجلس الوزراء المصري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم صرف حافز تحفيزي للموظف ليزيد الحد الأدنى للأجور عما كان عليه في السابق، وسيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر مارس للعام 2024 حسب وتختلف قيمة الزيادة حسب درجات الموظفين ، وفيما يلي نستعرض لكم مرتبات شهر مارس 2024 والحد الأدنى لراتب كل درجة بعد الزيادة :