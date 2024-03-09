أوعى تعمل كده أحسن المعاش يطير..حالات وقف المعاش للمستحقين حسب قانون المعاشات الأخير

حالات وقف المعاش، تهتم هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصرية بتنظيم عملية صرف المعاشات لمستحقيها، وقد تناول قانون التأمينات الاجتماعية بالذكر حالات وقف المعاشات، مع إجابته على العديد من الاسئلة التي طرحها المستفيدين بهذا الشأن، بالإضافة إلى توضيح كافة الأمور المتعلقة بعملية صرف المعاش، وسوف نوضح في هذا المقال الحالات التي يتوقف فيها المعاش، بالإضافة إلى أسباب الوقف.

حالات وقف المعاش

قال الخبير القانوني المحامي محمود الحديدي «إنّ القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحتوى على مجموعة من الأفعال التي تؤدي إلى قطع المعاش عن المستحقين، ومن ضمن هذه الحالات مايلي:

التحاق صاحب المعاش بعمل يؤدي لوجود دخل ثابت شهري، يساوي هذا الدخل قيمة المعاش أو أكثر منه، ولكن في حال كان دخله أقل من المعاش فلا يتم إيقاف المعاش له.

ممارسة مهنة بشكل منتظم لمدة تتجاوز خمس سنوات منفصلة أو متصلة تعمل على قطع المعاش.

توافر شروط صرف معاش آخر.

زواج الأرملة أو الأرمل، البنت أو الأخت.

أن يبلغ الابن 21 سنة.

وفاة صاحب المعاش.

شروط استحقاق المعاش

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تضمن حصول المستحقين على المعاش، وهذه الشروط كالتالي: