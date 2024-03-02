أهلاً رمضان.. أنجح وأسهل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في البيت أحلى من الجاهزة

تستعد حالياً كل الأمهات وربات البيوت لاستقبال الشهر الكريم وتجهيز كل ما تحتاج له طوال الشهر، وتعتبر أصناف الحلويات من الأصناف التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً وتتواجد بقوة على مائدة رمضان، حيث يحتاج لها الصائمون بعد ساعات طويلة من الصيام ويرغبون في تعويض الجسم بالسكريات التي يحتاج لها، وتعتبر البسبوسة من أشهر حلويات رمضان والتي يقبل الجميع على تناولها نظراً لطعمها المميز وقوامها الكرمل الدايب، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل البسبوسة ومن أشهر تلك الطرق البسبوسة بالزبادي، وسوف نقدم لكم شرح مبسط لطريقة إعدادها في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة.

مكونات البسبوسة بالزبادي

لتحضير البسبوسة بالزبادي في البيت لتكون ذي الجاهزة، لابد من توفير بعض المكونات التي تتمثل في التالي:

نصف كوب من السمن الدايب.

نصف كيلو سميد سايب.

كوب سكر.

ربع كوب جوز الهند الناعم.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

مكونات القطر

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

فانيليا.

طريقة التحضير: