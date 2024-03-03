رامز مش ناوي يعقل.. ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان 2024 وأبرز الضحايا وجميع القنوات الناقله

مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدء متابعي برنامج رامز في البحث عن ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان الموسم الحالي، وذلك لما حققه البرنامج من شعبية على مدار عدة سنوات الماضية في بلدان الوطن العربي ومصر بالتحديد، حيث يتشوق المتابعون لمعرفة ضيوف البرنامج في الموسم الحالي، وأحداث الحلقات وفكرة المقلب الذي سوف يتم تنفيذه في الضيوف

ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان 2024

من المتوقع أن يكون من ضيوف برنامج رامز جلال الجديد عدد من النجوم الذين لم تتم استضافتهم من قبل في البرنامج، وذلك بهدف التجديد وإلى الآن لم يتم الاستقرار على اسم البرنامج النهائي حيث هناك توقعات أن يكون اسم البرنامج رامز قفل اللعبة أو رامز أستار وورلد، وتدور أحداث البرنامج في المملكة العربية السعودية، ويمكن متابعة حلقات برنامج رامز جلال طوال شهر رمضان على قناة MBC مصر الناقل الرسمي للبرنامج.

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024

يحرص رامز جلال في كل موسم جديد له أن يستضيف عددًا من الضيوف البارزين، والذين لهم عدد متابعين كبير، وكذلك أن يكون هناك تنوع بينهم حيث يكون الضيف من الفئات المختلفة الإعلاميين والفنانين ولاعبي الكرة، ومن المحتمل أن يكون من ضيوف برنامج رامز جلال الآتي: