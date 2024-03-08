“ثبتها الآن”.. تردد قناة MBC مصر 2024 الناقلة لمبارة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

أفادت شبكة MBC مصر بأنها ستقوم ببث نهائيات كأس مصر لعام 2024، والذي سيجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، مما أثار حماس العديد من المشاهدين للبحث عن تردد القناة للاستماع إلى تعليق الكابتن مدحت شلبي على المباراة، ستقام هذه المواجهة المرتقبة في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 8 مارس، ومن الجدير ذكره أن تردد قناة MBC مصر لا يُعد من القنوات المختصة بالرياضة بشكل أساسي، بل هي قناة عامة، ومع ذلك، نظرًا لإقامة البطولة على الأراضي السعودية وملكية قنوات MBC مصر لمستثمرين سعوديين، قررت القناة شراء حقوق بث اللقاء النهائي الكبير بين الزمالك والأهلي.

تردد قناة MBC مصر 2024 نايل سات

خلال برنامج يا مساء الأنوار الذي يقدمه الإعلامي المعروف مدحت شلبي على شبكة قنوات إم بي سي مصر، تم الإعلان عن بث المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك على قناة MBC مصر 1، وقد قدم شلبي تفاصيل تردد قناة MBC مصر 2024 لمشاهديه، حيث ستُذاع المباراة على التردد التالي:

قناة: MBC 1

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ام بي سي مصر على العرب سات

تتمتع قنوات MBC مصر بشعبية واسعة بين المشاهدين في مصر والعالم العربي، بفضل محتواها الجديد والفريد، يمكن الاستماع إلى هذه البرامج عبر تردد قناة MBC مصر 2024 الجديد كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل الخطأ: 5/6

أهم برامج قنوات ام بي سي مصر

بين البرامج البارزة على قناة MBC مصر، توجد عدة برامج حوارية متميزة تتنوع ما بين الأجتماعية والرياضية، ومن هذه البرامج “الحكاية” بتقديم الإعلامي عمرو أديب، و”يحدث في مصر” الذي يقدمه شريف عامر، أيضًا، تبرز برامج رياضية مثل “يا مساء الأنوار” بإدارة مدحت شلبي و”اللعيب” الذي يستضيفه مهيب عبد الهادي، ما يجعل من قنوات MBC مصر مصدرًا غنيًا بالمحتوى المتنوع والممتع.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024

ستُلعب المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في النهائيات في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، الموافق 8 مارس 2024، وقت الانطلاق المحدد للمباراة هو السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، ومن بين قائمة القنوات الناقلة لنهائيات كأس مصر 2024، تبرز قناة أون تايم سبورت، المعروفة بكونها واحدة من أهم القنوات الرياضية في مصر، بجانب قناة SSC الرياضية السعودية.

ما هي جوائز نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2024

الفريق الذي يتوج بلقب نهائيات كأس مصر سينال جائزة مالية تقدر بـ350 ألف دولار، بينما يتقاضى الفريق الوصيف مبلغاً قدره 150 ألف دولار، كما يُكرّم أفضل لاعب في اللقاء بجائزة قيمتها 50 ألف دولار.