«أخيراً هتعرف تبني بيتك» انخفاض كبير في أسعار مواد البناء اليوم الاحد 3 مارس 2024 في جميع المصانع بالمشال

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاحد الموافق 3 مارس 2024 استقراراً كبيراً خلال اليومين السابقين، وجاء ذلك عقب الإعلان عن وصول نحو 5 مليار دولار إلى خزينة البنك المركزي، والذي بدوره قام بخفض سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية، وبحسب بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء هبط سعر طن حديد التسليح نحو ما يقارب 10000 جنيه، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري 56.530 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الاحد

تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الاحد 3 مارس 2024 بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار فى السوق السوداء بنحو 10 آلاف جنيه، وذلك بعدما ارتفع سعر الحديد في الأسواق خلال الفترة الماضية، وجاء هذا بسبب الصفقة الاستثمارية التي أعلن المسؤولون عنها مؤخراً، ففور وصول الدفعة الأولى من الصفقة وضخها بالبنك المركزي شهد السوق تذبذباً كبيراً في الأسعار وهبط الدولار بنحو 6 جنيهات، وعلى صعيد آخر صرح خبراء الاقتصاد أنه بحلول الفترة القادمة سيشهد السوق المصري تعديلات وتغييرات جذرية سينتج عنها تحكماً بأسعار السلع والمواد البنائية.

سعر الحديد في مصر

ارتفع سعر الحديد ومواد البناء بشكل ملحوظ في الفترة الماضية بسبب عدم القدرة والسيطرة على تجار السوق السوداء بشأن سعر صرف الدولار، وفي الآونة الأخيرة استقرت الأسعار نسبياً حيث سجلت التالي: