PUBG MOBILE |.. تحديث بابجي المود القادم مود علاء الدين..شوية مفاجآت هتسليك في رمضان

تحديث بابجي المود القادم ، يترقب العديد من عشاق لعبة بابجي المشهورة موعد تنزيل التحديث الجديد من اللعبة، وذلك بعد نزول نسخة التجريب لها، والتحديث الجديد من اللعبة سوف يكون معه خريطة جديدة والعديد من الإضافات المتميزة، وتحسينات كثيرة على الإضافات الموجودة في التحديث السابق، وسوف نتعرف في هذا المقال على موعد نزول التحديث، وأهم ما يميزه.

تحديث بابجي المود القادم

أطلقت بابجي على الموسم الجديد لقب علاء الدين والمصباح السحري، حيث أن هذه المدينة الجديدة سوف تكون برسومات جرافيك رائعة، بالإضافة إلى أنه تم تطوير ساحات الانتظار لتبدو بمظهر أفضل، في هذه المدينة يجد اللاعبين صندوق للأمنيات ويحتوي هذا الصندوق على مجموعة من الأسلحة التي يحتاج إليها اللاعب، كما ان هناك بوابة زمن عند دخولها يمكن أن ينتقل اللاعب من مكان إلى آخر بكل سهولة، بالإضافة إلى وجود سفينة طائرة وسوف يكون لها عدد من المسارات الخاصة على خريطة ايرنجل، وهناك العديد من التحديات التي ستقام بين اللاعبين فيها.

مميزات بابجي الموسم الجديد

هناك العديد من المميزات في بابجي الموسم الجديد، ومنها: