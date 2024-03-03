“يابلادى انا امتى هكبر”.. مفاجأة نارية عودة مسلسل بكار 2024 على القمر الصناعي نايل سات نزل التردد دلوقتي + اعرف مواعيد العرض والقنوات ..”ابو كف رقيق صديق الطفولة”

مسلسل بكار يعتبر أحد أيقونات شهر رمضان الكريم، حيث استطاع على مدار السنوات الطويلة منذ بداية عرضه لأول مرة أن يجذب الملايين من الأطفال الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر كل رمضان لمتابعة حلقاته المميزة. وعلى الرغم من تغير الأجيال، إلا أن بكار لا يزال يحتفظ بمكانته كواحد من أهم مسلسلات الكارتون الرمضانية وفي هذا العام نشهد عودة مسلسل بكار مرة أخرى، مما يثير شغف الجمهور لمعرفة مواعيد عرضه والقناة التي سيتم بثه عليها.

مواعيد عرض بكار في شهر رمضان 2024

مسلسل بكار الذي بدأ بثه للمرة الأولى في عام 1998 واستمر عرضه طوال سنوات حتى توقف في عام 2016، يعتبر أحد أيقونات الكرتون العربي التي تركت بصمة في قلوب المشاهدين، ولقد فرح الكثيرون من محبيه عندما علموا بعودته مرة أخرى في شهر رمضان القادم وقد بدأت منذ أيام قليلة اعلانات عرض الكرتون على قناة النهار الفضائية، مما أثار حماس المشاهدين للعودة إلى عالم المغامرات الشيقة التي يقدمها بكار ورفيقته المعزة رشيدة فيمكنكم متابعته يومياً طوال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة السادسة مساءً بعد أذان المغرب مباشرة.

تردد قناة النهار 2024

قناة النهار الفضائية المصرية قامت بإعلان قائمة المسلسلات التي ستعرضها خلال شهر رمضان لعام 2024، بعدما اشترت الحقوق الحصرية لعدد من الأعمال المميزة ومن بين هذه المسلسلات المميزة يأتي مسلسل الأطفال الشهير بكار الذي يعتبر من بين أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور بشغف كل عام وبالنظر إلى ذلك، فإن متابعي القناة النهار الفضائية بامكانهم ضبط إعدادات القناة لمتابعة مسلسل بكار وبقية البرامج المميزة خلال شهر رمضان ويمكنهم ذلك عبر استخدام التردد التالي: