قبل رمضان.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه عبر موقع وزارة القوي العاملة

نستعرض عبر موقع البديل طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قامت وزارة القوى العاملة بتيسير الاستعلامات عن المنحة عبر موقعها الرسمي، تأتي هذه الخطوة استجابةً لإعلان الرئيس خلال العيد العمالي السابق بمنح مبلغ استثنائي يبلغ 1000 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، وتأتي هذه الجهود في سياق مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة في مصر، و يؤكد الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة أن المنحة تقدم للفئات التي لا تمتلك دخل ثابت أو وظيفة مستقرة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

وزارة القوى العاملة المصرية فتحت باب الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر الهاتف المحمول باستخدام رقم 142 للاستفسار عن التفاصيل والاتصال بالرقم الساخن 19468، و يمكن أيضًا الاطلاع على صرف المنحة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول للموقع الخاص بوزارة القوى العاملة. اختيار أيقونة “استعلام عن المنحة”. إدخال الرقم القومي الخاص بك. النقر على “بحث” للحصول على نتائج الاستعلام بشكل فوري بعد عدة ثواني.

شروط صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أوضحت وزارة القوى العاملة المصرية أن هناك فئات مستحقة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، و التي تشمل ما يلي، (عمال تراحيل الباعة الجائلين، وصغار المشتغلين لحسابهم الخاص، وعمال اليومية في القطاع الخاص، وموزعي الصحف)، ويتعين على هذه الفئات توفير الشروط التالية: