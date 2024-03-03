عاجل الحق ذاكر لعيالك..موعد امتحانات الترم التاني 2024 .. لجميع الصفوف والثانوية العامة

يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد امتحانات الترم التاني خاصةً بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، حيث تم استئناف الدراسة في المدارس المصرية في الفصل الدراسي الثاني في تاريخ 10 فبراير الماضي، ويتخلل هذا الفصل عدة مناسبات مثل شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عن حلوله سوى أيام قليلة، مما جعل البحث يرتفع بشكل ملحوظ حول موعد امتحانات الترم الثاني 2024، وذلك لكي يتمكن الطلاب من مختلف المراحل التعليمية من مذاكرة المقررات الدراسية والمراجعة قبل امتحانات نهاية العام .

موعد امتحانات الترم التاني 2024

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الترم الثاني يسير وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 تسيير بشكل سليم في المسار المحدد لتدريس المناهج، وأن الطلاب يحصلون على المقررات الدراسية التي يجب عليهم دراستها وفقاً للخريطة الزمنية لتقسيم المناهج الدراسية على شهور الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، وسوف نوضح اليكم بالتفصيل موعد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية لصفوف النقل والشهادة فيما يلي:

امتحانات الترم الثانى لشهادة الثانوية العامة تبدأ في يوم 15 من شهر يونيو حيث يبدأ أول اختبارات الصف الثالث الثانوي لهذا العام.

امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل الإعدادية أو الابتدائية فتكون أول أيام الاختبارات في اليوم 25/5/2024.

وعن امتحانات الترم التاني للجامعات المصرية من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل .

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2024

ووفقاً للخريطة الزمنية الموضوعة من قبل الوزارة والتي تم تحديد موعد عودة الطلاب لإستكمال الدراسة بعد إنتهاء إجازة الترم الأول ذلك، وحتى موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الحالي 2024: